Andrés Ojeda cuestionó equipo de seguridad del FA y Yamandú Orsi salió al cruce: "Me gusta el juego limpio"

De acuerdo con el candidato colorado, hay que "preocuparse mucho" cuando Yamandú Orsi decida "quién va a poner de ministro del Interior" ya que "está corto de opciones".

En este marco, sostuvo que el programa del FA es "un trabalenguas inentendible anclado en los 60 que viene fracasando contumazmente".

"Cómo no van a fracasar 15 años si les escribe el programa de gobierno alguien que no ha salido de los años 60", dijo, y añadió: "Si vuelve el Frente Amplio seguramente pasemos a tener una seguridad pública aún peor que la que nos dejaron después de 15 años de gobierno".

La respuesta de Yamandú Orsi

Tras la crítica de Ojeda al programa y equipo de seguridad del FA, Yamandú Orsi salió al cruce en rueda de prensa.

"Me parece que en una campaña electoral no corresponde estar preguntándole en público a los otros quién… Yo creo que lo más correcto es darle soluciones a la gente, más cuando es parte del gobierno", dijo.

"Él es gobierno, por lo tanto las respuestas en seguridad las tiene que dar ahora. Hoy es parte del gobierno y se siente parte del gobierno", añadió

"Yo entiendo también por dónde viene la pregunta, a mí no me gusta el juego, a mi me gusta el juego limpio en la política. Por lo tanto, la población que está sufriendo los problemas que está sufriendo no se merece que bajemos al barro permanentemente a señalarnos con el dedo como personas", cerró.