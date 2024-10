El director de Subrayado habló sobre la salida de Blanca Rodríguez: "Es un sacudón muy fuerte"

Consultado sobre el momento en el que se enteró que la periodista dejaría la conducción de Subrayado, el periodista aseguró que era algo que "se estaba hablando" pero que nunca supo que el paso sería a la política ni en tan poco tiempo.

"Es un sacudón muy fuerte. Porque aparte, uno adentro lo está pensando en términos de: 'cómo puede impactarme en términos de audiencia'. Vos lo que tenés es un producto que es un cañón en audiencia. No tenés estudios que te digan: 'es por esto, por esto...' Las figuras influyen mucho. La figura es la figura", explicó el director de informativos.

Y agregó: "Tenía previsto que se iba a acabar un ciclo y que nos teníamos que preparar para una nueva etapa. Pero nunca lo imaginamos en ese plazo".

"Era una cosa que se estaba hablando de cuándo se iba a terminar. Siempre interpreté que podía ser en diciembre o después de las departamentales. Pero hubo una situación en la que José Mujica, que fue el artífice, había que poner un plazo más rápido...", dijo.

Entonces aseguró que cuando Rodríguez comunicó su salida el equipo de Subrayado no sabía que sería candidata al Senado. "Entendías que había algo, pero no sabíamos. Entendías que había algo de tipo público, político institucional. El dato no lo teníamos. Después sí, lo tuvimos antes".

Sobre el caudal político de la exconductora de Subrayado, Fernández aseguró que está dentro del "top 3" de políticos con mejor simpatía, solo después de José Mujica y el presidente Luis Lacalle Pou.

"En materia de televisión está claro que Blanca Rodríguez fue y ha sido una figura de primer orden entrando a la casa de los uruguayos todos los días a las siete de la tarde", afirmó.