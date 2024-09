Valeria Ripoll dijo que el Frente Amplio tiene dos fórmulas y nombró a Blanca Rodríguez y "Pacha" Sánchez

"A mí me preocupa mucho. ¿Quién va a dirigir el país? ¿Quién dentro del Frente Amplio tiene liderazgo? Hoy no está Tabaré Vázquez, no está Astori, quienes siempre mantuvieron liderazgo", dijo y agregó: "¿A vos te parece que Orsi tiene liderazgo con lo que sucedió con Odonne, con lo que pasa con Venezuela, con lo que pasa con el plebiscito de la seguridad social, que no puede expresarse libremente porque las mayorías dentro del Frente Amplio lo condicionan?".

"Nunca antes el movimiento sindical se animó a tanto. Hoy los dirigentes sindicales son candidatos, sin renunciar a su responsabilidad en el PIT-CNT. Eso es gravísimo. ¿Dónde están? ¿Defendiendo a los trabajadores, representando a la central sindical o están más preocupados por ser gobierno?", agregó.

"Tenemos el 90% de la dirigencia del PIT-CNT hoy presentada para cargos de gobierno. ¿Quién manda dentro del Frente Amplio? ¿Quién dirige el FA? ¿Nos va a gobernar el PIT-CNT o nos va a gobernar el Frente Amplio?", se preguntó Ripoll.

"El FA lo único que ha presentado es gente que se suma al partido. Propuestas o debates ninguno", dijo y añadió: "Me parece que no es sano porque por una parte tenes un partido que te presenta propuestas en cada tema, permanentemente expone sus propuestas y por el otro lado tenes el caos y la nada".