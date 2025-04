El abrazo especial de Carlo Ancelotti a Federico Valverde, al único que fue a buscar directamente y saludó tras su golazo para Real Madrid; mirá el video y lo que dijo

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, tuvo un gesto especial con el volante uruguayo Federico Valverde , autor del gol in extremis con el que los merengues le ganaron 1-0 a Athletic de Bilbao, resultado que les permite seguir en la pelea de LaLiga de España.

"Fede ha sido el jugador clave porque ha marcado el gol. El partido lo ha hecho bien el equipo, más lento en la primera parte pero en la segunda ha sido buena en todos los sentidos. Queríamos ganar, reaccionar tras la eliminación y el equipo ha cumplido", analizó.

MADRID, 20/04/2025.- El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti (2d) abraza a Fede Valverde (d) al finalizar el partido de la jornada 32 de LaLiga que Real Madrid y Athletic Club de Bilbao disputaron este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en Mad El abrazo de Ancelotti y Valverde EFE

El técnico del Real Madrid agradeció el apoyo de la afición del Santiago Bernabéu, sin señalar a los jugadores ni a él tras la eliminación de la Liga de Campeones y animando hasta el final para derrotar al Athletic, y afirmó que creen, como ellos, en ganar títulos esta temporada.

"No tenía ninguna duda de que la afición apoyaba. El estadio ha estado fantástico como siempre. La afición, como nosotros, también cree que algo podemos sacar esta temporada", afirmó en rueda de prensa agradeciendo el apoyo y la ausencia de silbidos en la grada del Bernabéu.

Federico Valverde

Ensalzó el técnico madridista el esfuerzo continuo y los intentos del brasileño Vinícius Junior. "Es un jugador extraordinario que tiene una actitud fantástica. Lo ha intentado demasiado en la primera parte y en la segunda tenía al lateral del Athletic agotado. Marcó el gol, puso balones, uno magnífico a Bellingham y ha sido determinante como siempre".

"No han sido para Vini ni para nosotros días felices, pero la reacción que ha tenido en el campo me ha gustado mucho. Creo que va a ser una pieza muy importante los próximos partidos. No tengo ninguna duda. Siempre es un jugador muy importante para nosotros por lo que hace en el campo y por la actitud que tiene", ensalzó.

El técnico madridista explicó su planteamiento inicial, juntando a Dani Ceballos con Luka Modric, y los cambios para dar un paso al frente por un triunfo que consiguió en el último suspiro.

"He hecho una alineación para tener más control con Luka y Ceballos que volvía tras una larga lesión. Ha estado bien pero necesitábamos ganar y puse a Endrick y a más jugadores en ataque. Tenemos tiempo para preparar la final de Copa, hay otro partido el miércoles, nos viene bien esta victoria porque nos ha animado un poco más", afirmó.

Se marchó satisfecho Ancelotti por el triunfo de su equipo que le mantiene en la pelea por LaLiga. "La primera parte hemos tenido buen control por meter más medios. No hemos sufrido la presión que suele hacer el Athletic pero no hemos creado oportunidades porque faltaban jugadores entre líneas que pusimos en la segunda parte. Hemos sido agresivos, hemos recuperado el balón pronto, no hemos encajado gol y el equipo ha sido solidario. Hay buenas noticias en el partido de hoy, a ver si seguimos mejorando", sentenció.

Con base en EFE