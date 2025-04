Así funcionan las finanzas del Vaticano, el país más pequeño del mundo

¿Pero qué es la Ciudad del Vaticano y cómo se manejan sus finanzas? El Vaticano es el país más pequeño del mundo y está ubicado en el corazón de Roma. A nivel administrativo, el papa es quien lidera no solo la Iglesia universal católica , sino que es el jefe de estado de la única teocracia de Europa. El país tiene un aproximado de 760 habitantes.

El año pasado, este país tuvo un beneficio de US$ 48 millones en sus inversiones durante el año pasado, de los cuales US$ 35 millones procedieron de una gestión de las propiedades en alquiler. La gestión inmobiliaria incluye más de 5.000 unidades, 4.200 ubicadas en Italia (92% en Roma) y 1.200 que se administran en el extranjero (Londres, París, Ginebra, Lausana).

En cuanto a las donaciones, se han mantenido estables con un promedio de US$ 48 millones durante la última década, siendo los picos más altos en 2018 con US$ 77 millones y US$ 66 millones en 2019.

Sin embargo, los museos vieron una caída en los ingresos durante la pandemia: los cierres prolongados en Italia generaron una caída en los visitantes entre 2020 y 2022. Sin embargo, en 2023 los turistas regresaron en masa.

Principales instituciones de la Santa Sede

El Vaticano cuenta con dos principales instituciones financieras: el Instituto para las Obras de Religión, IOR, y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, Apsa. El primero es llamado como el "Banco del Vaticano", pero no funciona como uno. Sus oficinas están exclusivamente en el Vaticano y recientemente obtuvo un International Bank Account Number luego de que la ciudad-estrado entrara en la Zona Única de Pagos Europea.

Por otro lado, la Apsa hace las veces de un banco central. Se encarga de administrar los bienes e inmuebles de la Santa Sede. Gestiona los fondos que antes eran manejados por la Secretaría del Estado y es responsable de un único fondo soberano.

Este año podría ser un número récord de visitas en Vaticano

El nuevo papa deberá administrar las proyecciones de turistas que se tienen para este año. El Vaticano, antes de la muerte de Francisco, ya proyectaba un récord de turistas para 2025, como parte del Año Santo Católico, también conocido como Jubileo. Para este año se esperan 32 millones de visitantes.

Los turistas pagarán la entrada a los museos que cuestan al menos US$ 24 por persona. No obstante, solo una parte de los ingresos servirá para cubrir el déficit presupuestario, pues los museos deben pagar personal y cubrir los costos de las exhibiciones.

