"No tengas dudas que te voy a cumplir": la promesa a su hijo de Brian Lozano, ex Nacional y ex Peñarol, que se despidió de Atlas tras una dura lesión

El mediocampista uruguayo Brian Lozano , ex Nacional y ex Peñarol, se despidió de Atlas de México , club con el que rescindió contrato en medio de una recuperación de una extensa lesión, y le hizo una promesa a su hijo.

“Hola Rojinegros, paso a despedirme de cada uno de ustedes. Como bien saben, tomamos la decisión de no seguir en el club. Hoy me despido con mucha tristeza y mucho dolor por lo sucedido , pero quiero que sepan que dejé hasta la última gota de sudor para poder recuperar y volver hacer lo que más amo que es jugar al futbol”, señaló.

El talentoso volante de gran remate sufrió una dura lesión de rótula y una infección posterior que le han impedido competir, por lo que está proceso de rehabilitación.

En su carta, Lozano tuvo palabras de agradecimiento.

“Quisiera agradecer:

- A cada funcionario del club que hacen hasta lo imposible, con un trabajo invisible para que cada jugador no les falte nada y solo se preocupen por dar lo mejor en cancha.

- A la afición que lo único que tengo son solo palabras de agradecimiento por el gran cariño y apoyo que me brindaron desde el primer momento que llegué a la institución y ni se diga en todo este proceso de recuperación, fueron parte fundamental para darme esa energía positiva que muchas veces se necesita para salir adelante, los voy a extrañar mucho y los llevaré en el corazón con gran cariño.

stuani-jpg..webp Brian Lozano festeja su golazo para Atlas ante Cruz Azul

- A mis compañeros que estuvieron en todo momento apoyándome y haciéndome sentir parte del equipo aunque no tuviera la posibilidad de participar, también me dieron mucha fuerza para no rendirme y seguir adelante .

- A mis hijos que son lo más sagrado que tengo en la vida, me demostraban en el día a día cosas nuevas y me hicieron madurar mucho como padre y como persona. Los amo con el alma y los voy a extrañar mucho”.

La promesa de Brian Lozano a su hijo

Además, Brian Lozano le hizo una promesa a su hijo de que volverá a las canchas.

“Hijo, no me olvido que me pediste que querías que vuelva a jugar. Te prometí que voy a volver a las canchas y no tengas dudas que te voy a cumplir la promesa que te hice”, señaló el volante con pasado en la selección uruguaya.

“Por último, de mi parte me voy con la total tranquilidad que dejé el alma en cada momento que me tocó defender esta camiseta, siendo buen compañero, buen profesional y respetando a cada momento la camiseta que tenía puesta”, comentó.