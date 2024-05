Cambios a la ley de género: las coincidencias del proyecto del gobierno con los de Cabildo Abierto y Zubía

En la nueva se mantiene lo principal de la redacción, pero se agrega que a pesar de la interpretación "en ningún caso significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba".

Valoración de la prueba

El segundo artículo del proyecto busca cambiar el artículo 46 de la valoración de la prueba. En la redacción actual se señala que "en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica y que "no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios".

En la nueva redacción, si bien se mantiene el interés superior de los niños, se marca que pueden utilizarse argumentos técnicos para rebatir los testimonios. "La defensa que pretenda hacer valer argumentos técnicos requerirá el respaldo de prueba pericial, evitando ésta la revictimización secundaria. Las pruebas ofrecidas por ambas partes deberán evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica, respetando el derecho de defensa", señala el proyecto.

En la exposición de motivos se señala que actualmente en los hechos, "el imputado encuentra considerables dificultades para presentar prueba en contrario y acceder constitucionalmente a una defensa efectiva. Razón por la cual se propone que el peritaje sea en base a, por ejemplo, las declaraciones que se visualicen mediante cámara Gesell, historias clínicas u otros, evitando la revictimización secundaria, pero a la vez, procurando la efectiva búsqueda de la verdad táctica".

Denuncias falsas

El artículo 3 de la nueva ley busca cambiar el artículo 59 que se centra en la denuncia en sí misma. En este caso, se mantiene la redacción original pero se agrega que si la denuncia se realiza por un delito que no se ha cometido podrá aplicarle al denunciante el delito de calumnia o simulación de delito que va desde tres meses hasta tres años de penitenciaria.

"Las denuncias falsas son actualmente un hecho notorio en el proceso actual y que no brinda garantías para las partes", sostiene la exposición de motivos. "Termina desvirtuándose y por tanto generando consecuencias muy distintas que distan de los objetivos naturales de la norma y que, en definitiva, perjudican no solo ilegítimamente al imputado, sino también a las verdaderas víctimas que requieren la máxima protección por parte del sistema distrayendo recursos humanos y materiales en detrimento de aquéllas", agrega.

Reparación patrimonial sin monto

A diferencia de la redacción actual, en el que el condenado debe reparar patrimonialmente a la víctima con un monto de sus doce ingresos mensuales o doce salarios mínimos, la nueva redacción del proyecto marca que la víctima podrá reclamar una reparación por "la vía procesar correspondiente" por los daños y perjuicios y no marca montos.

"Se entiende pertinente que dicha sanción con alcance patrimonial, no se incluya en la propia sentencia penal, sino que más bien, se tramite por las vías procesales y ante las sedes judiciales que, según el caso y la normativa vigente, correspondan", señala la exposición de motivos.

Proyecto coincide con algunos puntos de los presentados por Cabildo Abierto y Zubía

Este proyecto de ley no es el primero que llega al Parlamento para discutir cambios a la ley 19.580. En esta legislatura, Cabildo Abierto presentó en marzo de este año un proyecto para modificarla. Uno de los puntos que coinciden es en el cambio del artículo 59 para sancionar penalmente con simulación de delito para quienes presenten denuncias falsas.

El artículo 3, que este proyecto se quiere modificar, en el de Cabildo Abierto se propone derogarlo. A su vez, también presenta cambios en el artículo 46 en la que también se pide modificar la valoración de la prueba.

El proyecto del diputado colorado, Gustavo Zubía también coincide con modificar los artículos 46 para la valoración de la prueba y con cambiar el artículo 59 para sancionar a quienes presenten denuncias falsas. También pide modificar el artículo 3, al igual que el del gobierno y el artículo 80, de la reparación patrimonial.

"¡Emocionado! ¡El Presidente no me recibe pero me escucha! Casualmente alguien presentó un proyecto con las mismas reformas hace un mes. ¿Adivinen de quien es el copyright del proyecto presentado hace un mes?", escribió el diputado este viernes en su cuenta de X.