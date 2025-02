Carrasco al aceptar el concurso de Conexión Ganadera: insolvencia aumentó "por señalamiento de demonios" y asegura que se enteró tras la muerte de Basso

“Yo era el hombre del terreno. De campos que crecieron hasta 75.000 hectáreas, que me demandaron mucho tiempo... Él (Gustavo Basso) tenía una habilidad comercial indiscutible y el manejo de las finanzas. Al punto, que a mí no me interesaba demasiado porque sabía que estaba en buenas manos. Ni siquiera tenía acceso, ni lo tengo hasta el día de hoy, a ninguna cuenta de Conexión Ganadera ”, decía Pablo Carrasco cuando dio la cara ante los inversores en un streaming el 28 de enero, luego de un mes de especulaciones y rumores y de una reunión fallida, que se suspendió minutos antes de empezar.