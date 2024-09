"Casi no nos dejaban pensar": el testimonio de dos argentino-israelíes que fueron secuestrados por Hamás

"No van a haber a muchos rehenes que volvieron y lo hagan. En nuestro caso, es una familia que tuvo un final feliz. Me parece que no hubo un caso así" , dijo Clara, de 63 años, en una rueda de prensa este viernes en Montevideo.

"Muchas partes de los secuestrados también vieron, en el momento que los arrancaron de sus casas, cómo mataron, mutilaron, violaron a parte de sus familias. Es nuestra misión, no nos pasó a nosotros, pero es tan importante que no vemos lugar a pensar 'bueno, basta, me cansé, no voy a seguir' ", continuó Clara en la rueda de prensa.

20240913 Entrevista sobrevivientes de secuestro de Hamás, Luis Har y Clara Marman. Foto: Inés Guimaraens

"Es no olvidarse de lo que pasó el 7 de octubre", acotó Luis, de 71 años. "Nosotros sabemos que mucha gente prefiere olvidar y decir también 'no pasó'. Para nosotros es importante que no se olvide porque fue un acto contra toda la humanidad. Es nuestra vida en este momento, es lo que hacemos".

Su historia incluye esa invasión de terroristas el 7 de octubre cuando, como en otros hogares, entraron a su casa, la destrozaron, hicieron disparos que por poco no mataron a la familia, y luego se los llevaron. En el ingreso al territorio gobernado por el Hamás, Luis y Clara temieron un linchamiento mientras personas los amenazaban con tijeras de podar.

Finalmente, terminaron secuestrados, sin saber dónde estaban, con la posibilidad constante de que los mataran, lavándose con un balde de agua, compartido entre todos, cada 10 o 12 días.

Esos todos eran Luis, Clara, el hermano de ella, Fernando, y su sobrina de 17 años, Mía –que se hizo conocida por una foto con un perro en sus brazos al ser liberada–.

Clara y Mía fueron liberadas en un intercambio de rehenes en noviembre de 2023, pero Luis y Fernando siguieron secuestrados. En aquella situación, Clara no quería irse sin su esposo y su hermano, pero Luis le dijo que tenía que hacerlo.

"Nosotros no podíamos negociar, al ser rehenes no teníamos ningún derecho de nada. Casi no nos dejaban pensar", recordó el hombre.

20240913 Entrevista sobrevivientes de secuestro de Hamás, Luis Har y Clara Marman. Foto: Inés Guimaraens

"Entonces yo le explique a Clara: ellos hacen las listas, ellos las pasan, hay intercambio de listas. ¿Quiénes somos nosotros para decir 'sí voy a ir o no voy a ir'? Igual se daban vuelta y nos pegaban un tiro. Nosotros sabemos de gente que por nada se dieron vuelta, les pegaron un tiro y listo", contó Luis.

76 días después fue el turno de la liberación de Luis y de su cuñado Fernando. Luis estaba durmiendo y escuchó una explosión.

"Sentí que se venía abajo el edificio. Son segundos hasta que la mente se ubica", contó. Giró hasta la puerta que daba al cuarto donde estaban durmiendo los terroristas que lo custodiaban. Oyó sonidos de disparos y pensó que solo el comando israelí podría estar "haciendo toda la guerra allá adentro". Los soldados finalmente pudieron entrar a donde estaban ellos.

"Un soldado me bajó la cabeza porque estaba lleno de balas. Me agarró de la pierna y me dijo: 'Luis, vinimos a llevarlos a casa'".