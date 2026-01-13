Caso Itzaé: Inddhh pide al INAU que active mecanismos para revisar decisión de quitarle la bebé a su madre adoptiva

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió una resolución este martes en la que pide al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que eleve informes que permitan revisar la decisión de la Justicia de quitarle una bebé a su mamá adoptiva después de ocho meses de convivencia.

La resolución refiere al caso de Itzaé, una bebé que estuvo ocho meses con su mamá adoptiva hasta que la Justicia decidió quitársela para que empiece a vincularse con su tío biológico. Tal como lo contó El Observador, la bebé fue dada en adopción al mes de nacida, debido a que nadie la había visitado en el hospital y el INAU no había hecho contacto con su familia biológica para ver si estaba interesada en hacerse cargo de la niña. Cuando el tío biológico se enteró de que su hermana había tenido otra hija, empezó a buscarla, hasta que supo que ya había sido dada en adopción. Ante esta situación, la Justicia, argumentado que la prioridad de la tenencia la tiene la familia biológica, le quitó la tenencia a la mamá adoptiva y se la dio al tío, que ya tiene a cargo dos hermanos de Itzaé.

La Inddhh viene siguiendo este caso y envió dos oficios al INAU para que explicara el proceso que derivó en quitarle la tenencia a la mamá adoptiva, pero no fueron respondidos. Ante esto, la resolución de este martes, a la que accedió El Observador, señala que el INAU vulneró los derechos de la bebé, y pide que se eleve un informe a la Justicia con toda la información "sobre las dificultades encontradas por el INAU en este proceso y también sobre el avance del proceso de integración de la niña en su familia adoptante y las implicancias en términos de apego".

Al considerar que el INAU vulneró los derechos de Itzaé, la Inddhh exige que la institución defina "en un plazo no mayor a 30 días" el modo de reparación y que se lo comunique a la mamá adoptante.

En la Justicia, los casos de Familia pueden ser revisados, independientemente de que ya existan sentencias judiciales firmes, como es este caso. En primera instancia la Justicia revocó la tenencia de la mamá adoptiva para dársela al tío biológico de la bebé, y un tribunal de apelaciones ratificó la decisión. Sin embargo, la Institución de Derechos Humanos sostiene que los informes en los que se basó la Justicia para tomar la decisión fueron imparciales, puesto que el INAU siempre hizo referencia únicamente a los puntos fuertes de integrar a Itzaé a la familia biológica, pero nunca tomó en cuenta cómo estaba la bebé en la familia adoptiva con la que ya había convivido ocho meses.

En el expediente judicial sobre el tema la mamá adoptiva incluyó un informe del neonatólogo y docente José Luis Rosselló, que da cuenta de la importancia del apego en los bebés en sus etapas iniciales de desarrollo, y las secuelas que puede dejar la separación de sus vínculos afectivos. "El período de crianza es el más vulnerable y cualquier evento adverso implica la pérdida de su potencial de desarrollo y afecta salud mental en todo su curso de vida. Para su comprensión es necesario reconocer la edad como el elemento central. Un día al nacer, una semana en el primer mes, un mes en el primer año, tienen un potencial de riesgo o daño diferente, mayor cuanto menor es la edad. Está comprobado que las consecuencias en la vida adulta pueden ser irreversibles cuando la adversidad ocurre en los primeros meses", dice el informe de Rosselló citado popr la resolución de la Inddhh.

Además, pide al INAU hacer una "revisión completa" de los procesos y protocolos internos, "en un plazo máximo de 30 días, identificando los posibles puntos débiles o vacíos, de forma tal a proceder —en un plazo máximo de 120 días— a su corrección. En particular, la Inddhh señala que el INAU debe exigir constancias por escrito a las familias biológicas que deciden no hacerse cargo de sus niños, y debe también "brindar mayores garantías a las familias adoptantes a la hora de otorgarles tenencia administrativa" de niños, "con información clara sobre la existencia, o no, de familia biológica extensa y acceso al expediente del menor".