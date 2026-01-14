Dólar
Correos entre socios de Conexión Ganadera de hace diez años muestran que en esa época tuvieron problemas financieros: "Necesitamos inversores urgente please!!!"

En octubre de 2015 un mail de Gustavo Basso le advertía a Ana Iewdiukow que necesitaban inversores y Daniela Cabral lamentaba que había “cancelaciones grandes”

14 de enero 2026 - 15:35hs
903101jpg.webp
Foto: Facebook Gustavo Basso Negocios Rurales
Gustavo Basso, Alberto Noria y Pablo Carrasco
Gustavo Basso, Alberto Noria y Pablo Carrasco

Una serie de correos electrónicos entre los titulares de Conexión Ganadera que están siendo divulgados muestran que los cuatro socios de la empresa estaban al tanto de la operativa y de la situación financiera de la empresa ya hace diez años atrás. Así surge de un intercambio entre Gustavo Basso, Daniela Cabral y Ana Iewdiukow al que accedió El Observador de octubre de 2015.

Frente a la divulgación de los mails, los exsocios de Conexión Ganadera denunciaron hackeo en su correspondencia y aseguran que los mails son falsos, dijo una fuente del caso.

La correspondencia de fines de octubre de 2015 la abría Basso, quien le informaba a Iewdiukow sobre ofertas de ganado “para considerar”. Le señalaba que existía ganado para comprar tanto en Lavalleja como en Artigas y le pasaba los precios. Al final, Basso decía: "Necesitamos inversores para comprar, por lo que urge lanzar el mailing que teníamos previsto".

Iewdiukow la respondió: “Perfecto. Pablo (Carrasco) larga mail”.

mail Basso 2015

Al día siguiente Cabral intervino: “Si, por favor el mail, ya que hay además cancelaciones grandes que sólo de capital suman US$ 537 mil…y de los terneros hemos vendido muy poco, no hay interesados o no quedan. Tenemos que cubrir esos dos frentes: las cancelaciones y la generación de nuevos fondos para seguir funcionando. Así que necesitamos inversores urgente please!!!"

Luego dice que de los terneros que estima se van a recaudar US$ 825 mil, sólo se han vendido US$ 235 mil que no están cobrados. Necesitamos vender urgente!!!

Por último, Cabral dice que tienn el pago de los bonos que son “por arriba casi US$ 300 mil”. Así que teneos que encontrar urgente interesados genreando mucha demanda por nuestros productos.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 11.04.58 PM

Dos exempleados que trabajaron con Basso hasta los años 2009 y 2014 habían señalado a El Observador que Bassó empezó a enriquecerse en esos años. Antes de eso, había hecho inversiones en el exterior, a principios de 2000 compró campos en Paraguay, y tenía un estancia llamada Don Coraje, en paraje Goñi, que luego se supo que también era tomadora de ganado de Conexión. A partir de 2010, agrandó el escritorio de Florida y sumó varios empleados, contaron.

