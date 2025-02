Coletazos de Conexión Ganadera: historias de floridenses que "quedaron adentro" al confiar en el vecino ejemplar, católico y solidario que era Gustavo Basso

Una anciana que ya no podía vivir sola por los achaques propios de su edad, por lo que sus hijos decidieron vender la casa en la que había vivido toda la vida e invertir ese dinero en Conexión Ganadera y con la rentabilidad pagarle el residencial.

Por eso cuando murió el 28 de noviembre al impactar el Tesla de su esposa, que conducía solo, contra maquinaria utilizada en el ensanchado de la ruta 5 a las 6.30 de la mañana, casi todos lo tomaron como un accidente fatal. Ahora, a la luz de los hechos conocidos, el fiscal Hermes Antúnez indaga el contexto del siniestro. Este viernes recibió la pericia del ITF, que dio negativo a la presencia de alcohol y tóxicos en el cuerpo de Basso. El fiscal espera para los próximos días el informe primario de accidentología vial para saber más sobre las causas del siniestro.

El Observador estuvo este miércoles en Florida para hablar con algunos de los damnificados. No hay nadie en la ciudad que esté ajeno a lo que viene sucediendo. Es el tema de conversación permanente. “Cuando hablás del tema tenés que mirar alrededor a ver quién está para ver lo que decís”, afirma un exempleado de Basso que se consideraba amigo y que pide no ser identificado en la nota.

Tanto él como el resto de las personas a las que se les pregunta lo primero que expresan es “sorpresa”. Les cuesta creer que el Basso que se veía en las celebraciones de la catedral o sentado en la primera fila de las misas diarias matinales junto a su esposa Daniela Cabral, el Basso solidario que ha donado plata para que personas se pudieran operar en el exterior, que era capaz de comprar 500 colchones para los inundados, haya sido capaz de perpetrar una estafa junto a su socio Pablo Carrasco.

Gustavo Basso Daniela Cabral, esposa de Basso, haciendo una lectura en la catedral Facebook de la Iglesia Católica

Luego de que salió a la luz que la empresa enfrenta un pasivo de US$ 250 millones y que más de 4.300 inversores tomaron conocimiento de su dinero se esfumó y tendrán que pelear en la justicia para recuperar lo que puedan, queda el desconsuelo y la rabia.

Frente a las denuncias penales que se siguen sumando, la justicia determinó sobre Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y sobre Cabral la prohibición de salir del país. Este lunes 17 se realizará una audiencia en la que denunciantes y defensas harán sus planteos y la Fiscalía escuchara para que luego el juez determine el plazo de las medidas cautelares.

Entre los denunciantes floridenses hay al menos dos grupos que son llevados por abogados de la ciudad. Uno de esos profesionales es Daniel Torres, del estudio AG Consultores, quien dijo a El Observador que hasta el momento representa a 65 inversores que tenían en total US$ 5 millones en la empresa de Basso. Torres contó que en el grupo hay desde empresarios que tenían US$ 1 millón, en algún caso, hasta pequeños inversores que habían puesto los pocos ahorros que tenían, US$ 20 mil es el monto más chico que tiene.

“Acá cuando una persona entraba en este modelo de negocio lo hacía por la confianza en él. Se sentaba, se tomaba un café contigo y te convencía de que invirtieras”, afirma. “La mayoría no sabía ni lo que estaba firmando. Iba, firmaba y se quedaba tranquilo”, agrega.

El otro abogado que lleva unos 30 casos es Raúl Rodríguez Correa, del estudio Rodríguez de Vecchi. En su caso no ha captado clientes a raíz de la caída de Conexión sino que han decidido llevarle los casos a clientes que tenían sus ahorros en la empresa de inversión ganadera.

Rodríguez Correa contó que entre sus clientes hubo dos que años atrás le habían pedido consejo sobre invertir en Conexión Ganadera y le habían llevado los contratos.

“Un caso fue hace como 15 años. Le aconsejé que no invirtiera, no tanto por la visión de la rentabilidad, sino porque el contrato estaba lleno de ambigüedades. Tenía una serie de escollos, cláusulas sobre un tribunal arbitral al que había que reclamar antes de poder hacerlo en la justicia. No quedaba claro quién era el obligado a cada cosa, y había un montón de obstáculos para poder hacer efectiva la responsabilidad en caso de un incumplimiento”, agregó el defensor.

Ahora cuando esa persona le vino a consultar, el profesional se sorprendió de saber que pese a su advertencia tiempo después había decidido invertir. Le explicó que frente a los escasas instrumentos financieros que había hace diez años optó por hacerle caso a Basso.

En cuanto a sus clientes, las situaciones también son variopintas. Hay gente que invertía exceso de ahorros, y otros que intentaban maximizar el pequeño ahorro, en muchos casos se trata de ahorros de toda su vida, que lo tenía como un complemento de la jubilación.

También tiene a exempleados del Frigorífico Florida –que cerro y volvió a abrir- o de la Lanera Piedra Alta que cerró y despidió a sus trabajadores. Muchos de ellos invirtieron lo poco que habían logrado ahorrar y ahora se enfrentan a la doble situación del despido y la pérdida de los ahorros.

De tocar el órgano en Baldosa Floja a triunfar en los negocios rurales

Para Rodríguez Correa la imagen de Basso de persona ejemplar y solidaria “era una puesta en escena que ayudaba a generar confianza” para captar inversores.

Incluso “la exhibición de poderío económico”, a su juicio “absurda” para un “medio austero” como Florida, iba en ese sentido. Ese poderío económico lo demostraban con la casa en la que vivía Basso y en los autos de alta gama que conducían, él un Maserati y la esposa un Tesla. Sobre la casa el comentario generalizado es que invirtió más de US$ 1 millón en refaccionarla casa y que la obra se extendió por dos años.

Gustavo Basso La casa de Gustavo Basso en Florida

Los vecinos comentan que vieron que la fachada la pintaron tres veces porque no les convencía el color escogido. También cuentan que llegaron a vivir allí 15 días porque recién estuvo pronta días de que se desatara la debacle de Conexión.

Pero la vida de Basso no siempre fue así. Dos exempleados que trabajaron con Basso hasta los años 2009 y 2014 coinciden en que empezó a enriquecerse en esos años. Antes de eso, había hecho inversiones en el exterior, a principios de 2000 compró campos en Paraguay, y tenía un estancia llamada Don Coraje, en paraje Goñi.

A partir de 2010, agrandó escritorio y sumó varios empleados, no sólo en Florida sino en todo el país. Uno de los exempleados, que era muy cercano a Basso, asegura que él "era la cabeza de todo y estaba en todo". Dice que él mismo compraba el ganado, las semillas, el alambre. “Durante la época de la sequía (2021) tenía tanta plata que no tenía donde poner el ganado”, afirma.

En su juventud había desarrollado una faceta artística ya que como se contó en este perfil de Basso, era profesor de Música egresado del Conservatorio Nacional. Como músico, tocaba el órgano y formó parte de tres orquestas: Baldosa floja, Asfalto y Sol Naciente.

Dos visiones sobre Basso, también en la comunidad católica

Por ese perfil de hombre intachable que tenía Basso es que los floridenses están divididos entre quienes creen que tenía buenas intenciones y lo que pasó fue que el negocio en algún momento “se le fue de las manos”. Del otro lado, están quienes creen que ahora se está descubriendo la verdad sobre Basso y era “un jodedor”, como dijo su propia hermana Bettina Basso, en un mensaje que envió por Whatsapp a su comunidad católica.

“Hermanos en la fe, siento que estoy en una película de terror. Absolutamente destrozados todos… La desilusión, la rabia y la vergüenza ajena, desplazaron el duelo que estábamos transitando. Es desgarrador descubrir que estabas llorando a un desconocido”, expresó su hermana en ese mensaje que trascendió más allá de la comunidad floridense.

“Quienes me conocen saben que no tengo ningún empacho en decir abiertamente y con el mayor dolor: mi hermano fue un jodedor. Agregando que por cierto no fue lo que nos enseñaron nuestros padres”, decía.

Agregaba: “Nos estamos comiendo un garrón que mancha nuestra vida y nuestro nombre culpa de un mentiroso estafador. Quienes me conocen de siempre, saben que trabajo desde los 14 años, cuál es mi estilo de vida y mi forma de pensar y actuar. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza que estamos necesitando mis hijos, mi madre, mi marido y yo!”.

El abogado Torres señala que desconfía del motivo y la intencionalidad de esa carta y menciona que ella es accionista del RedPagos cambio Varzi, que era de la familia Basso y hasta 2022 el fundador de Conexión Ganadera tenía acciones ahí.

Sin embargo, Rodríguez Correa opina que ese mensaje es “una reacción genuina” de la hermana de Basso, que es una persona "frontal y auténtica". Agrega que tanto ella como su marido, que es médico, son personas ejemplares y no cree que tuvieran vínculo con Conexión Ganadera, más allá de alguna operación realizada a través del cambio familiar.

Bettina Basso confirmó vía Whatsapp a El Observador la veracidad de la carta que envió “a un grupo privado" y afirmó que "refleja verdaderamente” por lo que están pasando. Ese grupo privado es la comunidad de la parroquia de Santa Teresita, de los padres franciscanos, alejada del centro.

Ante la consulta de hablar personalmente en Florida dijo que no estaba con ánimo y que contestaría alguna pregunta por esa vía. Sin embargo, no respondió ninguna.

Más allá de ser la dueña del cambio, su actividad principal es la de directora del Florida Ballet Estudio. La academia ha sido noticia recientemente porque estará representado en abril en la final de la competencia mundial de Tampa Estados Unidos, por lo que desde hace meses vienen recaudando fondos para que 14 bailarinas puedan viajar.

En el ámbito católico floridense, Basso y su hermana integraban comunidades distintas. Él estaba más cerca de las jerarquías de la diócesis, formaba parte del consejo parroquial de la catedral y, según afirman, tenía mucha injerencia en las decisiones que se tomaban.

Gustavo Basso Gustavo Basso guía la ceremonia de la Solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres de noviembre de 2019 Facebook de la Iglesia Católica

Justamente el párroco de la catedral, el padre César Buitriago, un colombiano que vive en Florida desde hace diez años, era muy cercano a Basso y es otro de los damnificados ya que le confió al amigo sus ahorros personales con dos partidas de US$ 108 mil y US$ 19.715.

Al día siguiente de la muerte de Basso, Buitrago estaba de viaje y regresó para la ocasión, presidió una misa en la catedral con el cuerpo del empresario presente -con el cajón cerrado-. Ahora, varios de los que estuvieron allí, recuerdan con asombro unas palabras del párroco cuando dijo que había hablado con Basso sobre la muerte y este le dijo: “Seguiría haciendo lo que estoy haciendo”.

Ante la consulta de El Observador el sacerdote dijo que no haría más declaraciones sobre el tema y remitió a su abogado, Gastón Valenzuela, quien informó que lo representará en el concurso en el intento de recuperar algo de lo que invirtió y no realizará denuncia penal.

La semana pasada, luego de que se conoció que tenía sus ahorros en Conexión Ganadera, Buitrago declaró a CW 33 Radio Florida que no era dinero de la Diócesis sino ahorros propios. Aclaró que los curas diocesanos no hacen votos de pobreza, como hacen quienes integran una congregación religiosa, y vive de sus fondos personales. Señaló que en Uruguay existe la concepción “de que el sacerdote no tiene donde caerse muerto pero puede haber heredado”.

“En mi caso soy doctor en Teología lo que me ha habilitado muchísimas plazas donde puedo trabajar. Soy profesor del Celam, Centro para América y el Caribe, invitado a muchos lados a dar conferencia como profesional en el tema. Uno va con los gastos pagos y te pagan la conferencia”, indicó.

La cercanía de Basso con la Iglesia también era física. Basso tenía el escritorio del otro lado de la plaza Asamblea, dónde está la catedral. Un cartel en la puerta de Jose Batlle y Ordoñez 511 indica que ahí funciona tanto Gustavo Basso Negocios Rurales como Conexión Ganadera.

Desde afuera nada hace pensar que la empresa está intervenida. Adentro tampoco se advierte nada que llame la atención. Se ve a varias personas trabajando en sus escritorios pero la recepcionista informa que nadie podrá atender a El Observador porque están reunidos con el interventor designado por la justicia, el abogado Alfredo Ciavattone.

Gustavo Basso En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera

Ciavattone tendrá la tarea –desde este miércoles en que se espera que vencido el plazo de la empresa para responder al pedido de concurso necesario, el juez Leonardo Méndez decrete el concurse y lo designe como interventor– de dirigir la empresa y buscar con la ayuda de la Fiscalía bienes que puedan pasar a integrar la masa del concurso con la que se le pueda pagar a los acreedores.

A juicio del abogado floridense Rodríguez Correa quedará demostrado que se trató de la estafa privada más grande en la historia del país, "más incluso que la bancaria porque los Peirano tuvieron que reaccionar ante una situación coyuntural". "Acá no existió esa necesidad coyuntural sino que hay un camino recorrido por voluntad propia”, dice.