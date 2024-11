Cosse respondió a Antía y lo acusó de "manguerear" a gente en situación de calle para mandarla a Montevideo

"Tendría que decirle a Antía que no sé cómo no le da vergüenza agarrar a la gente en situación de calle, manguerearla y ponerla en un ómnibus directo a Montevideo con una mano atrás y otra adelante", señaló en diálogo con Canal 5 luego de participar en un acto partidario en el comité García Lorca del Frente Amplio.

CAMPAÑA ELECTORAL Antía apuntó contra Orsi y Cosse: "No sé cómo no les da vergüenza la mugre que tienen en Montevideo y Canelones"

"Eso es lo que siempre pensaron, centralismo montevidiano. Y uno va a Montevideo y uno va a Canelones, y los dos intendentes que integran la fórmula, yo no sé cómo no les da vergüenza la mugre que tienen en Montevideo y Canelones, y todavía no son capaces ni de ordenar ni de limpiar ni de hacer progreso ni de hacer obra en su departamento y pretenden hacerse cargo del país", criticó Antía.

Cosse tildó sus declaraciones de "mezquinas e injustas".

Despido de Víctor Björgan y críticas a Zaida González

Por otro lado, Cosse se pronunció sobre el cese de Víctor Björgan de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, luego de que anunciara que, pese a ser "orgullosamente blanco", apoyaría a Yamandú Orsi en el balotaje contra Álvaro Delgado.

"Lamentablemente no me extraña porque es una perla más de persecuciones que ha llevado adelante este gobierno. Yamandú y yo denunciamos durante la campaña persecuciones de distinto tipo. En este caso fue obvio, en otros (casos) son sanciones encubiertas, en otros la presión psicológica a la gente, la verdad me parece lamentable. No es el Uruguay que queremos", respondió la exintendenta de Montevideo.

Sobre las críticas que recibió Zaida González, ex precandidata colorada que también anunció su apoyo a Orsi, la candidata a vice consideró que la intención de algunos dirigentes de expulsar a González del partido "no le hace honor a las mejores tradiciones del Partido Colorado".

"Son las reglas de juego, en esa segunda vuelta se dirimen otras cosas y las personas que tengan un ánimo progresista creo que van a adherir a nuestro proyecto", apuntó.