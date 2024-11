Lema recorrió Montevideo buscando apoyo de votantes del Frente Amplio y marcó un "contraste" entre Ripoll y Cosse

Y agregó que hay un "contraste" entre las candidatas a vicepresidentas Carolina Cosse y Valeria Ripoll que, a su entender, favorecerá a la segunda.

"Álvaro está probado y está pronto, tiene una capacidad de articulación que es importantísima. Y, aparte, cuando vemos los complementos de fórmulas... Valeria Ripoll ya viene de ámbito de negociación permanente y vemos el contraste también con Cosse. Cosse prácticamente no tiene diálogo con la oposición de Montevideo, no logró acuerdos en Montevideo, no asistía a la Junta (Departamental) las veces que fue convocada", apuntó.

Y agregó que el Frente Amplio está "cada vez más radical", en contraposición con el "uruguayo" que de por sí es "muy moderado".

Desde que renunció al Ministerio de Desarrollo Social para dedicarse a la campaña electoral, Lema ha intensificado su trabajo por Montevideo y Delgado pidió públicamente que el dirigente se candidatee a la Intendencia de Montevideo en las próximas departamentales.

Lema no integró listas del Partido Nacional, por lo que quedó habilitado para competir por el gobierno de Montevideo.