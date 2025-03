Verónica Piñeiro: "Hay que mejorar mucho el transporte público" y eso implica que "el auto tenga menos lugar"

A continuación, un resumen de la entrevista:

Se habla mucho sobre el rol de Fernando Pereira, como presidente del FA, en el triunfo de noviembre. ¿Qué aportaste vos como vicepresidenta?

La articulación con los compañeros de base, con la militancia, fue el aporte que hice. También acompañar a Fernando en muchas de las recorridas y ser parte del FA te escucha. Y después cuando hicimos Diálogos por Uruguay también. El aporte que estuvo ahí fue una construcción colectiva, incluso el plan político se definió también en conjunto. En la elaboración programática no estuve tan involucrada como en ediciones anteriores, pero sí participando a veces en temas de ambiente.

Sos una frenteamplista independiente, pero ¿de qué sector te sentís más cerca ideológicamente?

Yo fui del Nuevo Espacio y milité bastante tiempo. Después pasé a militar en la estructura, entendiéndolo en esa lógica de poder ayudar a la síntesis. Cercano o no, dependiendo de los temas y las circunstancias. Capaz que estoy más hacia la izquierda que hacia el centro. Del 1 al 10, puedo decir un 7.

Aunque ahora estás de licencia, sos la gerenta de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Una crítica que alguien te puede hacer es: 'hablás de lo que harías en limpieza, pero ya estás en Desarrollo Ambiental'. ¿Cuál es la relación de tu puesto con la limpieza y el manejo de residuos?

La gerencia tiene a cargo la unidad que limpia y mantiene las playas. Ahí tenemos una conexión directa con la limpieza. La gerencia también tiene la unidad de Mantenimiento de Cuerpos de Agua que es la que se dedica a mantener limpios los cursos de agua, libres también de vegetación para que el drenaje sea correcto. Ahí existió el programa Áreas Liberadas, que también generó esa transversalidad. El aporte hacia la limpieza, la gestión de los residuos, era parte del trabajo desde la gerencia.

Lanzamiento de Campaña Verónica Piñeiro Foto: Leonardo Carreño

¿Pero tomabas decisiones sobre el sistema de contenedores?

Sí, en la construcción de las definiciones del departamento.

Ahí el director es Guillermo Moncecchi. ¿Hubo cosas que te quedaste con las ganas de haber hecho, de haber sido directora? ¿Hubieses hecho algo diferente?

El sistema de contenedores llegó a su límite, se desarrollaron un montón de herramientas para poder ayudar al sistema a que responda a la realidad actual, compleja, que presiona mucho el sistema. No es solo una cuestión logística, sino que también requiere abordajes desde otras áreas. Se desarrollaron herramientas que fueron hacia eso, a intentar mejorar la limpieza. Creo que ahí también está la planificación que existió en torno al plan de saneamiento, que a la hora de ser aprobado en la Junta no recibió el apoyo de la oposición y eso también requirió que ese plan para transformar que teníamos pensado no se pudiera llevar en los tiempos que estaba planteado. Se avanzó en esa línea en la medida que se pudo con la realidad presupuestal que se tiene en el departamento para llevar eso adelante.

En setiembre, Moncecchi dijo a El Observador que en el "próximo periodo" se va a "notar claramente" una mejora en la limpieza de Montevideo. ¿Te parece que va a pasar?

Yo creo que sí. Creo que están habiendo cambios. Tiene que haber un cambio profundo. Eso se inició con el cambio de los sistemas de recolección teniendo en cuenta la diferenciación en el territorio. Las estrategias, que estaban contenidas en el plan que se planteó al BID, se fueron haciendo en los tiempos que se podían. Va cambiando por ahora de forma localizada, pero también se hicieron muchos esfuerzos en ir hacia la recolección diaria en algunos municipios y en algunos circuitos, intentar mejorar la frecuencia en algunos circuitos donde los contenedores se llenan más rápido. También el programa de Áreas Liberadas nos permitió identificar lugares donde desarrollar el sistema de recolección con un camión: el camión pasa, toca bocina, avisa y los vecinos sacan los residuos en ese momento. Lo mismo con los motocarros en algunos lugares, donde no sólo la posibilidad de entrar de un camión no era posible, sino también por cuestiones de seguridad. Ahí la intendencia tiene lugares donde es complejo ir a hacer los servicios y lo mismo le pasa a saneamiento, porque hay problemas de seguridad con los trabajadores.

20250102 Guillermo Moncecchi y Verónica Piñeiro en conferencia de prensa por balance de limpieza 2024 Foto: Intendencia de Montevideo

¿Más allá de quien gane la intendencia, se van a ver cambios que quizás todavía no son visibles por decisiones que tomó esta administración?

La obtención de datos de la situación de la recolección es una herramienta de gestión que se terminó de incorporar en esta gestión. Una tablet en cada camión le permite decir al auxiliar: 'este no se pudo juntar'. Eso es una herramienta clave para que al otro día la planificación de la recolección avance. Es una mejora que se empieza a ver. Hay todo un cambio en el back de alguna manera, un ordenamiento, en cómo llevar adelante los procesos que se ve reflejado. Guillermo lo planteaba ahí, lleva tiempo que eso se note. Hay mucha información. Nos va a permitir pensar en cómo hacemos la diferenciación por zonas. También hay experiencias: Santiago Vázquez, Abayubá, ahora también en Los Bulevares y va a avanzar hacia Paso de la Arena. Hay que ir hacia Carrasco, hacia Lezica, con ese mismo sistema de contenedores intradomiciliarios y hay que avanzar mucho más en las cooperativas de vivienda, o los grandes complejos, que puedan tener adentro los contenedores. Las personas se adaptan a gestionar de otra manera los residuos. Yo planteo lo de Re-Evolucionar Montevideo. Es buscar también que los vecinos y vecinas cambien y transformen la forma en que gestionan, generan y tiran los residuos. Y ahí la intendencia tiene un montón de herramientas. Hay que generar más, por ejemplo, cuestiones de educación ambiental.

¿Te molesta cuando sale un compañero del Frente Amplio a criticar la gestión de la limpieza?

No, siempre que las críticas y los aportes sean con honestidad política me parece que está bien.

¿Te parece que a veces no ha sido así?

... (queda en silencio)

Hablás de que el sistema de recolección tiene que estar cambiado en dos años. ¿Qué significaría eso? ¿Que en los lugares donde se pueda aplicar el modelo de Santiago Vázquez y Abayubá ya funcionen así?

Que la diferenciación esté terminada de aplicar. Hay lugares en los que va a ser intradomiciliaria, hay lugares que va a ser intrapredial.

¿Se puede hacer en dos años?

Se van a precisar recursos.

Verónica Piñeiro Foto: Leonardo Carreño

¿Cómo es el tema de la plata? Hablan mucho del préstamo del BID que no les aprobó la Junta. Van a necesitar plata otra vez. ¿Puede terminar pasando lo mismo, de que no se lo vuelvan a aprobar y no puedan hacer lo que quieren hacer?

Ahí hay que apelar a que, si entienden que hay un problema con la limpieza, se apoye este tipo de proyectos.

¿Hacen un mea culpa sobre algunas inversiones, por ejemplo, el gasto en camiones que por mucho tiempo no se usaron porque Adeom decía que no eran para tres personas?

Cosas que pasan en la gestión.

¿Si fueras intendenta, impulsarías que se actualice la normativa para el baño en playas y que se autorice en base a los enterococos como propone la OMS?

El proxy que estamos usando, y que es el que indica la normativa para usar, está bien. Si hay que avanzar y volver, que se vuelva más restrictivo, tendremos que hacer los esfuerzos y las inversiones necesarias para poder cumplir con lo que se marca. Y creo que hay que hacerlo.

Hace unas semanas estuviste en el programa Ciudad viva de TV Ciudad y dijiste que "sería más lindo que las campañas fueran de contraponer propuestas y no de contraponer palos". Casi al mismo tiempo, estabas publicando un hilo de Twitter contra Lema donde decías que hay servicios de la intendencia que no le parecen "importantes" por vivir en un barrio privado y que como ministro del Mides se "dedicó a perseguir" las ollas populares. Llamó la atención porque fue con un tono que no solés tener. ¿Qué te llevó a escribirlo de esa manera?

Y... que estamos en campaña y me parece que atacar a las políticas que tienen que ver con lo social, políticas de integración, políticas culturales, no es un buen enfoque para una discusión en campaña. Él trató a esas políticas, que para muchas personas son muy importantes porque le cambian su día a día, como berretines. Creo que eso es atacar a la gente, no solamente atacar a la intendencia. Si hay un NBA Junior, si hay programas para los adultos mayores para evitar la soledad y el aislamiento, si hay programas para adolescentes que se sienten en situaciones de vulnerabilidad... Hay que hacer las cosas que tiene que hacer la intendencia y hay que hacer muchas más cosas y hacerlas bien.

Se podría interpretar que tu postura fuerte contra Lema, que no parece tenerla Mario Bergara, se debe a una estrategia de campaña. Las encuestas te vienen dando bastante por debajo de Bergara. ¿Cómo encarás este problema?

Necesito que me conozcan más. Tengo que tener estrategias para que me conozcan más y ahí lo estamos trabajando en base a la campaña, en base a las propuestas que vamos a tener y a dejar claro que están en debate dos proyectos de departamento. Un proyecto que tiende a la minimización de lo que tiene que hacer una intendencia, que se parece más a un gobierno departamental del siglo XIX, y un proyecto que va hacia democratizar la cultura, brindar protección social, tener políticas activas contra la discriminación, un gobierno más del siglo XXI.

Si hay solo dos proyectos, ¿por qué una persona votaría a Piñeiro y no a Bergara o a Schelotto?

Y nada, mi perfil de independiente y porque quiero seguir transformando Montevideo. Lo primero que quiero es que gane el Frente Amplio, sea Salvador, Mario, yo... Yo voy a militar para ganar y nuestro equipo está trabajando para eso.

Candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, elecciones municipales 2025. Salvador Schelotto, Verónica Piñeiro, Mario Bergara. Foto: Leonardo Carreño

Según Equipos, solo un 46% de la población encuestada te conoce. ¿Te parece que el desafío más grande es que te conozcan?

Es el desafío que tenemos.

¿En dos meses te puede dar?

Las campañas hay que hacerlas. Hay que tomar decisiones y estrategias de campaña hacia eso. Por eso estamos recorriendo comités de base, haciendo barriadas, yendo a lugares donde hay gente para que me conozcan y también escuchar.

¿Sos la candidata del continuismo? Te apoya el sector de Cosse, La Amplia, y sos la única de los candidatos que estuvo en esta gestión.

El Frente Amplio es el continuismo. Creo que el Frente Amplio tiene un proyecto para Montevideo y cualquiera que gane de los tres va a seguir transformando a Montevideo como lo venimos haciendo desde los '90. Ninguno es diferente a la gestión anterior, porque todas las gestiones anteriores fueron del Frente Amplio. Tenemos miradas críticas, incluso yo he dicho varias veces que no estoy conforme con lo limpia que está la ciudad. El Frente Amplio tiene la capacidad de tener mirada crítica, aprender de las cosas que se han hecho y seguir haciendo transformaciones, con un norte claro que lo da ese programa único.

¿Cosse es una referente para vos en la manera de ser intendenta?

Todos los intendentes tuvieron cosas muy buenas y cambiaron de forma sustantiva la ciudad.

¿Qué te gustó de lo que hizo ella?

Espacios públicos, la generación del Paseo de los Pescadores, la ciclovía, el programa ABC, el programa 100 Mujeres que Reverdecen, poder en un momento complejo del país, la pandemia, por cómo actuó el gobierno nacional, ocuparse de cosas que no se ocupa un gobierno departamental.

Verónica Piñeiro, Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Fernando Pereira_LCM6692.JPG Foto: Leonardo Carreño.

¿Qué cosas no te gustaron?

... (se queda en silencio)

¿Tampoco irías a la Junta Departamental?

Hay que ir si corresponde o no ir, y que respondan los directores, si corresponde. Quienes tienen la información son los directores.

¿Pero vos irías más?

Yo iría. El "más" lo ponés vos.

¿Y al Congreso de Intendentes?

Hay que ver cómo se da. Es un ámbito importante. Se generan políticas que son globales para todos los departamentos.

Vivís en la zona del Prado. Hace unos meses, el alcalde Jorge Cabrera había dicho a El Observador que la situación de las picadas es "compleja" y que el parque es "precioso" pero que "esta gente está destrozando todo". ¿Has visto esta situación?

Las situaciones cuando hay demasiadas motos juntas y generan ese tipo de acciones es complicado en el Prado, en el Cerro en la calle del Parque Idea Vilariño... El otro día, saliendo del Teatro de Verano, había un montón de motos que no permitían el tránsito y eso es una práctica que hay que trabajarla y controlarla. En el Prado yo no lo he experimentado, pero mi compañero que va a correr me dijo que es impresionante. Fue en el momento que Jorge salió a decir eso. Llamé y estuvimos hablando. El problema es que si no se hace ahí, se va a hacer en otro lado. Es una cosa que hay que trabajar y lo trabajamos en conjunto, con Tránsito, buscando cuáles eran las alternativas: poner lomo de burro o generar alguna cosa. Algo se ha hecho, pero requiere también presencia. No es simplemente presencia de la intendencia sino en articulación con el Ministerio del Interior.

Tema movilidad: ¿a corto plazo qué harías para mejorarla?

Asignarle la prioridad, dentro de las principales vías, al transporte público y a la movilidad activa, en los lugares que se pueda. Y eso es controlando el solo bus. Después está el mediano plazo, desde el punto de vista metropolitano, que lo plantea la ministra Lucía Etcheverry. Hay que mejorar mucho el transporte público. Necesitamos que más personas se suban al ómnibus y eso va a repercutir en una mejor calidad de aire, en una ciudad menos ruidosa. Implica pensar en mejores espacios para el ómnibus y para la movilidad activa y que el auto tenga menos lugar. Capaz también hay que revisar diseños de los recorridos, intentar conectar centralidades de Montevideo que no están conectadas. Montevideo tiene un plan de movilidad que es de 2008 y requiere una actualización. Hay un desafío también desde el punto de vista de la movilidad de cómo valorizamos más espacios de Montevideo Rural para el turismo. Conservamos mejores espacios naturales y la gente tiene que poder llegar a eso de forma accesible.

20250314 Verónica Piñeiro lanzó su candidatura a la Intendencia de Montevideo ladeada por el director de Desarrollo Económico de la comuna, Gustavo Cabrera, la exdirectora de Cultura, María Inés Obaldía, y la alcaldesa Silvana Pissano Foto: Leonardo Carreño

¿Qué pasó con el solo bus en esta intendencia? Da la impresión de que no se le dio mucha prioridad. ¿Qué pasó ahí? ¿En un momento se entendió que no funcionaba bien?

No tengo una respuesta de por qué no se hizo hincapié en la gestión. Nos hemos reunido con la Unott (Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte). Nos vamos a reunir también con las cooperativas y las empresas de transporte, con Cutcsa. Eso también nos va a dar un elemento de ver cuáles son las cosas necesarias. Los trabajadores mencionaban eso como algo importante: fiscalizar de mejor manera. Está la posibilidad de las cámaras adentro de los ómnibus que permitan fiscalizar. Estamos trabajando en un paquete de medidas sobre la movilidad que incluye también el tema de poder caminar de forma segura. Muchos de los viajes que se hacen en Montevideo se hacen a pie y eso requiere darle la infraestructura segura para que se pueda hacer. Re-Evolucionar Montevideo implica que la gente revise y mire de qué forma se mueve en el departamento. Si la gente sigue eligiendo el auto para moverse va a ser un problema porque las calles no se pueden ampliar de manera infinita.

El primer suplente de tu candidatura es Gustavo Cabrera, director de Desarrollo Económico de la intendencia. Fue señalado por una funcionaria como responsable de supuestas irregularidades en la entrega de donaciones y en un concurso laboral. También lo criticó por su forma de manejarse como jefe, diciendo que hubo una situación de acoso laboral y que mostraba "machismo exacerbado". ¿Esto se tomó en cuenta cuando se lo eligió como primer suplente?

Puede haber sido señalado, pero hay un proceso que se dio y se cumplió. Se inició un proceso para ver si eso requería una investigación administrativa, se realizaron los procesos que tiene la intendencia, que lo hace Jurídica. No se encontraron elementos como para que eso se profundizara más.