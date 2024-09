"Es un parque precioso y esta gente está destrozando todo": intendencia puso lomos de burro para combatir picadas

Porque más allá del lugar específico, los vecinos del barrio Prado llevan más de un año sufriendo de las picadas.

"Son situaciones pendulares y dinámicas. Se van intensificando, se disipan y se van moviendo", explica la directora de Tránsito de la intendencia, Fernanda Artagaveytia, en diálogo con El Observador.

20240816 Banco vacio. Arroyo Miguelete. (8).jpg Foto: Inés Guimaraens

"Sobre todo ahí en el Prado hemos tenido varios focos que se han ido atacando con presencia de inspectores de tránsito, pero además con elementos físicos. En varias calles se han colocado lomos, se ha empezado a ir intensamente en el lugar y se va corriendo porque es algo que se va moviendo dentro del territorio", continúa.

La decisión de colocar dos lomos de burro en Delmira Agustini se tomó después de una reunión –de hace casi un mes– con el alcalde del Municipio C, Jorge Cabrera, y vecinos que le transmitieron su preocupación, según consignó Montevideo Portal. Se pospuso la colocación –hasta este viernes 27 de setiembre– por la presencia de la Rural del Prado hasta mediados de mes.

¿Esto va a solucionar el problema?

Para el alcalde Cabrera, los lomos de burro no son "100% efectivos". "Las motos muchas veces toman velocidad y los saltan y hacen piruetas. Hasta es un riesgo porque genera un desequilibrio en el motociclista cuando pierde el control de la moto y se va a veces arriba de la vereda o contra un auto o contra la gente", argumenta.

Cabrera cree que esta situación –que lleva más de un año en el Prado, aunque ha ido cambiando de calles– se debe tratar a nivel nacional para generar un cambio cultural. De todas formas, considera que hay otro tipo de intervención física que se puede hacer además de los lomos.

"Son como tachuelas amarillitas redondas que hay en las entradas de los shoppings. Permiten que el auto pase bien, pero la moto para pasar y no caer prácticamente tiene que estar detenida. El motociclista conoce cuál es el riesgo que corre con eso. Y tiene que disminuir sí o sí la velocidad. Ni te digo pasar una rueda sola (en una wheelie)", explica.

Según Cabrera, si no hay una mejora con los lomos de burro que se pusieron este viernes, "se van a colocar dos fajas de los otros".

Artagaveytia dice que se evaluarán los resultados de la medida tomada, pero aclara que es un "elemento que ayuda" y que la situación "es un combo".

La intendencia prevé tomar "otras medidas" en coordinación con el municipio y con la Comisión Especial Permanente del Prado –porque el parque tiene valor patrimonial y cualquier intervención "hay que pensarla bien"–. "La idea es ir tomando opciones que son rápidas, pero pensar en algo más a largo plazo", dice la directora de Tránsito.

Artagaveytia dice que a este problema hay que combatirlo también con "presencia de inspectores, con presencia de policía, con la denuncia de los vecinos". Recuerda que las competencias de velocidad en vía pública están penadas por la ley 19.120. "Es un delito menor, pero es una falta".

_INE4925_1.webp Cero kilómetro por ocho años: el reclamo por las patentes de motos en tres intendencias. Camilo dos Santos

Los operativos los hace la intendencia junto a la policía. La primera se encarga de controlar aspectos administrativos. Las personas que participan de picadas suelen estar incumpliendo otras reglas: no tienen matrícula, no tienen libreta de conducir, modificaron el caño de escape. La segunda se encarga de hacer las denuncias al Juzgado de Faltas.

Después, las personas siguen conduciendo, a no ser que el vehículo no esté en condiciones para circular –por ejemplo que no tenga luces– o si el conductor tomó alcohol o alguna otra sustancia –que no es lo más común en las picadas, según Artagaveytia –.

En cualquier caso, las picadas no necesariamente incluyen competencias de velocidad. Pueden ser situaciones donde haya aceleraciones constantes, ruido molesto y riesgo para las personas alrededor. Artagaveytia dijo que el problema está presente también en la Rambla, en la terminal de Belloni y en la zona del Nuevocentro Shopping.

El alcalde Cabrera recuerda que en el autódromo de El Pinar se pueden hacer picadas legales.

"Pero hasta allá no van, parece que con las piruetas el desafío es frente a los otros, es tensionar el vínculo con el resto de la población que ni les interesa ir a verlos. El Prado es un parque público precioso para disfrutar por el aire, por el espacio, por las condiciones en las que está y esta gente está destrozando todo".