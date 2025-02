Piñeiro dijo que como Lema vive en un barrio privado hay servicios de la IMM que no le parecen "importantes"

La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), Verónica Piñeiro , arremetió contra su par de la coalición, Martín Lema, por hablar de servicios de la comuna como "berretines" y apuntó a que vive en un barrio privado por lo que por eso "tal vez" haya cosas que no les parecen "importantes".

"Lo que Lema llama 'berretines' son políticas de inclusión social, cultura, convivencia y diversidad con las que miles de personas logran acceso a bienes y servicios que de otra manera no podrían hacerlo. Son programas que dan vida cultural a los barrios: son los elencos estables, es el archivo fotográfico de Montevideo, es la TV pública, son los talleres de canto colectivo, son las esquinas de la cultura . Son programas que cambian o mitigan situaciones de vulnerabilidad. Es la atención a los problemas de salud en policlínicas, los programas de alimentación, son las políticas de formalización de clasificadores, las de atención a situaciones de violencia de género, las de promoción de derechos de las diversidades sexuales, es el centro de referencia LGBT+ , son políticas de equidad étnico-raciales en épocas de “blanqueamiento”", escribió Piñeiro en un hilo de X.

"Tal vez para alguien que optó por vivir en un barrio privado, ese tipo de cosas no sean importantes y las desprecie de esa manera . Pero para la gente que vive en los barrios de Montevideo son parte importante de sus vidas", dijo la gerenta de Gestión Ambiental de la comuna.

Piñeiro además acusó al Partido Nacional, como lo ha hecho todo el FA, de ahogar financieramente a la intendencia. "Y ahora su candidato aprovecha para hacer política con la adecuación de gasto que la Intendencia de Montevideo se ve obligada a hacer por ese ahogamiento", afirmó la candidata del FA que tiene el apoyo del Partido Comunista y de La Amplia, el sector de la exintendenta Carolina Cosse.

También dijo que los nacionalistas "negaron a Montevideo la posibilidad de un préstamo del BID para cambiar el sistema de recolección y ahora hacen campaña con la situación de limpieza".

Las declaraciones de Lema en las que habló de "berretines" se habían dado después de que el actual intendente Mauricio Zunino responsabilizara parte de los problemas financieros de la intendencia en los más de mil millones de pesos que, según él, le debe el gobierno nacional.

"No nos consta que el gobierno le deba plata a la intendencia", dijo Lema a El País. "Ahora bien, si el intendente tiene problemas para ir a golpear las puertas que haya que golpear para defender los intereses de los montevideanos, le voy a pedir que me alcance la lista de pendientes que supuestamente tiene el gobierno que con gusto me ofrezco a ir a reclamar la plata", continuó el candidato blanco.

"Eso sí, para usarla en lo que los montevideanos precisan y no en los berretines a los que nos tienen acostumbrados", cerró Lema.

El nacionalista vive en Mirador La Tahona, que está en el departamento de Canelones, desde 2018. Consultados por por El Observador sobre el hecho de que Lema viva en otro departamento que el que quiere gobernar, desde el entorno del exministro dijeron que se pasa todo el día recorriendo Montevideo y que desde 2015 es diputado por el departamento capitalino. Nació en el barrio Jacinto Vera, después vivió en Malvín y, una vez casado, estuvo en Pocitos.

Según señalaron las fuentes a El Observador, el candidato no considera que sea un problema no residir en el departamento y tampoco prevé mudarse en caso de ganar las elecciones.

Piñeiro, por su parte, vive en el limite entre el barrio Prado-Nueva Savona y el barrio Atahualpa, según dijo ella misma a El Observador. Nació en Brazo Oriental y cuando empezó la escuela sus padres se mudaron a Prado-Nueva Savona. La bióloga estuvo luego unos años en Bella Vista antes de volver a la zona en la que se crio.