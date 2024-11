Antía apuntó contra Orsi y Cosse: "No sé cómo no les da vergüenza la mugre que tienen en Montevideo y Canelones"

El intendente de Maldonado, el nacionalista Enrique Antía, apuntó contra la fórmula del Frente Amplio , integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, y dijo no entender cómo a ambos exintendentes no les da "vergüenza" la "mugre que tienen" en Montevideo y Canelones.

"Para avanzar en la infraestructura de la capital del país muchas veces los recursos del departamento no son suficientes y, como en muchos lugares del mundo ocurre, la infraestructura y servicios que brinda la capital no solamente son utilizados por montevideanos y montevideanas, sino por todos los uruguayos", argumentó el ex subsecretario de Economía.