"Desde los 13 años hice lo que pedías": el chat entre Penadés y un hombre días antes de la denuncia de Romina Celeste

"¿Qué pasa con el trabajo? Por dios, Gustavo. Que me llamen. Mis cosas no están bien y todo es plata", escribió Jorge el 1° de marzo. "Esperé todo el día ese llamado y nada, Gustavo. Por favor, vos y yo sabemos que levantás la voz y yo arranco mañana", insistió.

Según Brecha, Penadés no le respondió a Jorge durante varios días, pese a que el hombre le decía que se le vencía el convenio de la luz y que tenía que comprarle cosas a su hijo que empezaba las clases.

"Hola dime algo Gustavo… soy yo el que lo criaste de los 13 pirulos", le escribió el 7 de marzo y entonces el senador reaccionó.

Media hora después, Jorge le agradeció: "Gracias, Gustavo. Justo estaba mi mujer y me entran los nervios para hablar, ja. Bueno, no olvides hablar del trabajo. Gracias por estar". Cinco horas después agregó: "Gracias, Gustavo. Pude comprar cosas para la escuela".

Los días siguientes, Jorge siguió insistiéndole al senador por el trabajo. Como no lo conseguía, le pidió ayuda directa, continúa el semanario.

"Perdón por pedir pero te agradezco. Con lo que vos me venís ayudando es con lo que vengo comiendo", le escribió el 15 de marzo y le recordó que al otro día era su cumpleaños. "Salíamos a comer y a comprar ropa, me regalabas perfumes y ahora ni me llamás", le escribió el 16 y Penadés no le respondió, por lo menos no antes del ofrecimiento de Jorge. "¿Quieres que te mande videos como te gusta a vos? Dime".

"Jajajaja, mandá", le respondió el senador. Mientras duró el intercambio de videos, fotos y mensajes subidos de tono, Penadés insistió con que quería más material.

"Te ganaste 2.000 pesos por tu cumple. Te los mando en un rato", dijo Penadés y horas más tarde agregó: "Ya tenés en Mi Dinero".

Después de eso, no volvió a haber respuestas de Penadés. El senado bloqueó en un momento a Jorge. El hombre siguió escribiéndole: "¿Te llegan mis mensajes? Pensar que cuando era yo pendejo me atomizabas a mensajes para coger. Con 13 pirulos", le dijo el 24 de marzo. Al otro día continuó: "Desde los 13 años hice lo que pedías. Mejor no aclaro por ahora".

El 28 de marzo, la por entonces militante nacionalista Romina Celeste Papasso denunció que Penadés había abusado de ella cuando tenía 13 años. El día siguiente, Penadés se defendió en una conferencia de prensa en el edificio anexo al Parlamento donde dijo que las acusaciones eran falsas.

Jorge se contactó con el senador: "Te escuché y enseguida tuve varios llamados. Bueno, Gustavo. Te sacaste un peso de encima. Vamos arriba. Pero cuidate". Luego añadió: "Por favor no te olvides de lo mío… que yo sí tengo el comodín".