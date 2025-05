"Es un proceso doloroso", dijo Guido Manini Ríos tras salida del sector de Radaelli de Cabildo Abierto

Según Manini, CA es "un partido de puertas abiertas para entrar y para salir", consultado por la reciente decisión de Radaelli.

"Aquellos que no están a gusto, lo mejor es que den el paso al costado y se vayan a otra tienda política. En este caso era más que previsible, hace mucho tiempo que estaban en disenso con la dirección del partido", agregó el exsenador.

Congreso extraordianario de Cabildo Abierto Congreso extraordianario de Cabildo Abierto Foto: Cabildo Abierto

El sector de Radaelli había impulsado a la expresidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rosanna de Olivera, como candidata a vicepresidenta de Manini. Pero este rol acabó siendo ocupado por Lorena Quintana.

Consultado sobre las acusaciones del Espacio de los Pueblos Libres de "presiones" y "amenazas", Manini respondió que "tenían que justificar porque se van". "Seguramente no se sentían cabildantes", sentenció el líder partidario.

Manini también fue consultado por la polémica en torno a la compra de más de 4.000 hectáreas en Florida para el Instituto Nacional de Colonización (INC). "Tengo mis dudas que este predio que se compra ahora sea útil para los fines que se dice que se va a utilizar", dijo el dirigente.

"¿A cuántas decenas de familia se le podría solucionar el problema de vivienda con 32 millones y medio de dólares?", se preguntó Manini por el costo de la Estancia María Dolores.

El dirigente opositor también fue consultado por la doble condición de Eduardo Viera como colono y como presidente del INC. "Hay que aplicar la normativa. Si la Constitución en su artículo 200 lo prohibe, no puede ser", dijo Manini, aunque prefirió no comentar si Viera debería dejar de ser colono o el presidente de Colonización.