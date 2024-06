Manini Ríos dijo que la reacción de Radaelli a su carta fue "poco feliz", pero valoró que esta discusión le da "dinamismo" a Cabildo Abierto

La carta de Manini y la reacción de Radaelli

La discusión en Cabildo se dio en los últimos días, después de que una carta llegara a algunas casas en el departamento de Artigas junto a la lista 820, tal como informó El Observador.

La carta pedía votar por la esposa del senador, Irene Moreira, pero también tenía referencias a la "Lealtad y Unidad". Moreira encabeza la lista departamental 820 que integra el sublema Columna Lealtad y Unidad que encabeza el senador Guillermo Domenech.

El "Espacio de los Pueblos Libres", encabezado por el coronel retirado Eduardo Radaelli que lleva un tiempo enfrentado con Manini, cuestionó esta carta.

"No es pertinente insultar la inteligencia del pueblo de Artigas", se lee en una carta firmada por Radaelli a la que accedió El Observador.

La lista del sector que lidera Radaelli no tiene a Manini como candidato a la Convención Nacional. De todas formas, el excomandante en Jefe sí es respaldado como candidato a la Presidencia.

Manini dijo que la reacción de Radaelli fue "poco feliz" y aseguró que la carta de apoyo a Moreira en Artigas no fue algo extraordinario.

"He hecho spots y notas a una veintena de candidatos a lo largo y ancho del país. Toda agrupación que me pidió, de todos los espacios de Cabildo yo le hecho en algún momento: ‘vote a fulanito, la mejor opción, fulanito tuvo excelente gestión’, dándole para delante. En este caso ocurrió en Artigas con esta lista que lidera Irene", afirmó.

"Es parte de la propaganda que ellos quieren hacer. Me lo piden, lo hago. Si no me lo piden, no lo voy a hacer. Yo no me voy a ofrecer a distintas agrupaciones", continuó.

El tuit de Domenech

Guillermo Domenech salió al cruce de Radaelli.

"Este domingo se juega el liderazgo de Guido Manini al frente de Cabildo Abierto. Todos los que elegimos las papeletas color mostaza y bordó votamos a Manini como primer candidato al Congreso Nacional del Partido, y apoyamos que siga siendo el conductor, guía y líder", escribió en su cuenta de X.

"Otros cabildantes votan papeletas con los colores blanco y azul, expresan que 'por ahora Manini es el candidato a presidente', pero no lo incluyen como candidato al Congreso del Partido, porque -legítimamente aunque no lo confiesen- quieren cambiar el liderazgo partidario", disparó en referencia al líder del Espacio de los Pueblos Libres.

"¡Nosotros somos Cabildantes y Maninistas! ¡Por eso votamos por el liderazgo de Guido Manini, por su candidatura y por el fortalecimiento de Cabildo Abierto, bajo su guía y conducción!", sentenció.

Manini dijo que el tuit de Domenech "obedece a esa disputa interna hacia la elección del domingo", pero consideró "que la unidad de Cabildo no está en juego".