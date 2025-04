"Excusas": ministra de Industria señaló falta de información durante transición y Delgado le respondió

"Todos sabíamos la situación que se estaba dando en la industria láctea, particularmente en las cooperativas y en las cooperativas más chicas", aseveró el senador.

"No es cuestión de decir: nos enteramos ahora. Yo creo que en esto, cuando uno es gobierno, lo primero que hay que hacer es hacerse cargo, no decir que no tenía mucho dato, que no me contestaron tal pregunta, o que no me pusieron tal frase. Yo tuve una transición que fue mucho menor que esta. Fui el responsable de la transición en el 2019 y tuvimos poquitas reuniones y poca información. Nadie se quejó, hicimos lo que teníamos que hacer", aseveró.

"Y nunca usamos eso de excusa, así que si no la usamos nosotros porque creímos que no era la forma de hacerse cargo cuando uno lo elige, tampoco me parece que sea la excusa del gobierno para no hacer lo que tiene que hacer", sostuvo.

Tras esto, Delgado se refirió a la situación con el precio de los combustibles y explicó que el mecanismo que el gobierno pasado utilizó fue el previsto en la LUC.

"Es un tema de transparencia para que la gente sepa que no se va a usar los combustibles para tener caja. Y la verdad que, por más que dicen que el criterio no cambió, lo que cambió es el precio y la forma de fijar el precio", sostuvo.

"Se podría, en función del Precio de Paridad de Importación, haber bajado mucho más el precio de gasoil y se podría haber bajado el precio de gasoil. En el medio, obviamente, se lo quedó la caja de gobierno", añadió.

Sobre los pedidos de Udelar y el Frente Amplio de cerrar las oficinas de la ANII en Jerusalén, Delgado manifestó que "obviamente" no comparte dicha postura.

"Queremos recordar que es una oficina de innovación, investigación y tecnología, que no viola ningún tipo de acuerdo de Naciones Unidas, porque no es una oficina diplomática, tiene que ver con innovación y tecnología, e Israel es líder en ese caso", agregó.

"Que el Frente Amplio esté en contra de esta oficina me parece una muy mala señal. No hay que dejar a la investigación rehén de la política y de la ideología", dijo.

"Me parece que el Frente Amplio no hace bien y la Universidad tampoco en tomar la decisión de no participar en estos temas tan importantes que pueden generar algún insumo potable y potente para el Uruguay", agregó.