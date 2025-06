Familiares de víctimas del crimen de Estación Floresta disconformes con el fallo: piden condena de 45 años para Cancelo

"No se si habrá pasado algo que bajó a 28 años de esos 45 (de condena). Nos dijo en la cara que iba a ser implacable, yo no le veo implacable a eso", agregó la joven sobre la fiscal.

"Quiero que ese hombre –en relación a Cancelo– piense 'no voy a salir nunca más de acá adentro', no que sean 28 años y después se porte bien y que salga con 60. Antes de la edad que tenía mamá el va a estar afuera", añadió Rodríguez.

1705257036333.webp Claudio Cancelo fue imputado por la Justicia Subrayado (Canal 10)

La joven dijo que a Cancelo de condena "le dieron nueve años por cada uno" de los que mató y agregó no estar conforme. "Quiero (una condena) de 30 años y con los otros 15, que son 45 años, si no se puede más", sentenció.

Además, dijo que le sorprendieron otras cosas de la Justicia: "Nos habían dicho que era un juicio abierto, el 20 mayo mandé un mensaje a la Unidad de Víctimas porque se pasaban los 180 días de prórroga y me contestaron que desde Fiscalía no le habían avisado nada y que cuando tuvieran novedad me iban a avisar", contó.

"Antes de ayer me mandan un mensaje de que Cancelo había estado en Atlántida con los padres y que lo habían sentenciado a 28 años de prisión (...) tuvo derecho a estar con sus padres y nosotros no tuvimos derecho a estar en ese juicio abreviado", agregó la joven.

Según ella, le habían dicho que no habían concurrido a las audiencias. "No es verdad, porque nunca faltamos a ninguna (...) Falcomer dos veces nos citó y dos veces estuvimos. Ella fue tres veces, nosotros dos, nunca más fuimos citados", concluyó.

El triple homicidio en la Estación Floresta

-ine3611-1-jpg..webp Mercería de Estación Floresta donde ocurrió el crimen Inés Guimaraens

El triple homicidio en la Estación Floresta ocurrió el 23 de diciembre de 2023, cuando Claudio Cancelo junto a un adolescente ingresaron armados al comercio y vivienda de una familia del departamento de Canelones.

Ante la resistencia de las víctimas a entregar el dinero, comenzaron a disparar y provocaron la muerte de las tres personas. Una cuarta persona resultó ilesa y más tarde fue clave como testigo del hecho.

Días antes Cancelo también había protagonizado otros delitos. El 20 de diciembre había participado en un robo a mano armada a un kiosco y a inicios de ese mes había efectuado disparos que hirieron a dos personas en Las Vegas Norte (Canelones), hechos por los que también fue procesado.

Después del crimen de La Floresta, estuvo prófugo menos de un mes, hasta que fue capturado por la Policía luego de que pidiera una pizza en un local de Malvín Norte.

El ahora condenado fue responsabilizado por amenazar a operadores judiciales y violar medidas cautelares.

En enero de 2024 publicó amenazas en redes sociales contra fiscales y un exjuez que habían intervenido en su causa, lo que generó una denuncia formal.

El pasado viernes fue condenado a 28 años de cárcel por el triple homicidio.