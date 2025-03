Femicidio en Minas: el asesino era ex policía y había sido destituido por otro caso de violencia de género en 2012

La pareja –que según el jefe de Policía habían entablado un vínculo de aproximadamente 10 años– tenía una hija de 8 años , cuya tenencia fue entregada "de forma provisoria" a su abuela por el juez de Familia de Lavalleja Gabriel Espino. La niña no se encontraba presente al momento del femicidio.

Rodríguez contó que la policía respondió a un llamado de "un familiar" tras el que acudió a una finca en el barrio de Estación. "Una vez llegada la policía al lugar, se encuentran con una escena del hecho, con dos personas aparentemente fallecidas, una con herida de arma de fuego y la otra con una herida cortante de arma blanca".

También destacó que si bien no existían denuncias entre la pareja, el hombre contaba con un antecedente del año 2012, donde había sido imputado por violencia doméstica especialmente agravada, delito que cometió contra otra mujer. Y agregó que era ex policía y fue destituido tras este episodio de 2012.

Actualmente, según Rodríguez, se desempeñaba como guardia de seguridad. "Hasta donde sabemos hacía su guardia desarmado, porque también es muy importante aclarar que el arma que fue hallada en la escena del hecho no estaba registrada a su nombre, de hecho no tenía porte de arma. No debería tener tampoco porte de arma con el antecedente que tenía".

"Estamos a la espera de la respuesta del Servicio Material de Armamento para ver a nombre de quién está registrada esa arma", finalizó.