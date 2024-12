Fiscal Ghione sobre dichos de defensa de Penadés: "Yo sólo trabajo y creo en la Justicia independiente de mi país"

Los penalistas Homero Guerrero y Laura Robatto afirmaron que evalúan plantear el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "porque realmente hoy Penadés está en un estado de indefensión y (el profesor Sebastián) Mauvezin también". "Yo no estoy diciendo que es culpable o inocente. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos seguir sosteniendo el estado de indefensión que tiene Penadés a un año y dos meses de estar preso", dijo Robatto.

Agregó que es el primer caso y no sólo de Uruguay, en el que se acepta que las víctimas declaren en forma anticipada con "identidad reservada y voz distorsionada". Cuestionó que tanto a la jueza de garantía del caso como al tribunal de apelaciones que entiende en el caso (4° turno) "se le fue la mano" por acceder a ese requirimiento y a otros de la Fiscalía.

20241220 Entrevista a Laura Robatto y Homero Guerrero, abogados de Penadés Foto: Inés Guimaraens

Además, Robatto dijo que la fiscal "presiona" con la negativa de darle la libertad provisoinal para que el exsenador acceda a llegar a un proceso abreviado por el que debería declararse culpable y recibir una condena a cambio de cerrar la causa.

"El tema de fondo es que acá se infló en octubre del 2023 con bombos y platillos que a una persona, un ser humano, se le imputaban 22 delitos sexuales de los cuales sabían perfectamente que no había 22 delitos sexuales. Hoy saben que no hay 22 delitos sexuales y ahora, cuando vayan a juicio, van a tener que demostrar 22 delitos sexuales que no hay precedentes en la historia del Uruguay ¿los podrán demostrar? Capaz que sí ¿No los podrán demostrar? Capaz que sí", afirmó Robatto.

Guerrero por su parte, cuestionó que el proceso penal actual ha llevado a abusar de los proceso abreviados porque "hay miedo a ir a juicio" y porque un artículo de la LUC obliga a los fiscales a dictar prisión preventiva frente a los delitos sexuales. "Con ese panorama mucha gente dice: ´No me quiero complicar la vida, firmo cualquier acuerdo, no complico más a mi familia, no gasto más plata, firmo un acuerdo y bueno me arruiné la vida pero ya está´. El porcentaje de casos que se llega a la etapa que hemos llegado en este caso son muy, muy poquitos. Porque lamentablemente, y no es el legislador, este proceso es un proceso para ricos. Tenés que pagar mucha plata para defenderte. No solo tenés que pagar abogados, sino que tenés que pagar una cantidad de técnicos y peritos que solamente una persona que pueda sostenerlo puede hacerlo".

Por ello, Guerrero y Robatto plantearon que el caso Penadés es paradigmático por lo que "está en juego" y trasciende al exsenador. "Acá se juega el proceso, acá se juega el principio de inocencia, acá se juega que se pueda condenar a una persona sin saber quiénes son los que te acusan, con voz distorsionada", afirmaron.

El estado del caso Penadés

La última decisión de la Justicia, ratificada por el Tribunal de Apelaciones, fue que Penadés y Mauvezin continúen en prisión hasta el 6 de febrero. Ese día se realizará una audiencia en la que se volverá a considerar si amerita que esperen el proceso en libertad provisional o que continúen presos.

La Justicia argumentó que no existe riesgo de fuga, pero sí riesgo para las víctimas y para el entorpecimiento de la investigación.

Además se le hizo lugar al pedido de la fiscal y se imputó a Penadés por un nuevo delito, como presunto autor de un delito continuado de cohecho –agravado por ser funcionario público al momento de cometerlo–, en concurso con asociación para delinquir, por su participación en la investigación paralela que dirigió el exdirector de Inteligencia carcelaria Carlos Taroco.

En la última audiencia la jueza María Noel Odriozola resolvió también extender la investigación hasta el 10 de junio de 2025 tanto para Penadés como para Mauvezín. Antes de ese plazo Ghione tendrá que acusar a los imputados, previo al juicio.