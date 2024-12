Defensores de Penadés: "La fiscal Ghione miente", "infló un caso con bombos y platillos" pero "sabe que no hay 22 delitos sexuales"

Ambos accedieron a defender a Penadés por causas distintas pero coinciden en que la única prueba que tiene la causa hasta hoy son las declaraciones anticipadas de algunas víctimas y unas pocas pericias pero entienden que con eso no alcanza para mantener presa a una persona. Robatto agregó que Ghione “infló con bombos y platillos" el caso pero sabe que no hay 22 delitos sexuales”. Guerrero señaló que muchas de las víctimas se acercaron motivadas por cobrar los 12 sueldos de senador, como establece la ley de género 19.580 pero dijo que los casos anteriores a esa norma "no van a cobrar porque la ley no puede ser retroactiva".

¿Por qué decidieron defender al exsenador Gustavo Penadés?

Homero Guerrero: Primero porque somos abogados. Nos pidieron que lo defendiéramos, hablamos, vimos cual era la situación, hablamos con la familia, hablamos con él, le creímos lo que nos decía y no tenemos ningún impedimento de atenderlo.

¿Él sostiene que es inocente y ustedes creen que lo es?

HG: Sí, sí. De los cargos que se le imputan, él sostiene que es inocente. Nunca escondió su condición sexual, pero lo que se le imputa es haber tenido contacto con menores. Eso lo niega rotundamente.

Laura Robatto: En mi caso fue por otra cosa. Comparto lo que dice Homero, pero a mí me apasionan los casos así. Al contrario de lo que la gente cree, creo que es muy llamativo que en Uruguay a alguien se le imputen 22 delitos sexuales y en las condiciones en que se las imputaron a él, con identidad reservada, voz distorsionada, con un ocultamiento de la identidad sine die, que quiere decir sin plazo. Es muy importante que este caso sea resuelto como corresponde porque puede generar, de hecho lo está haciendo, un precedente nefasto para el derecho penal liberal, producto de un régimen democrático, pero sobre todo republicano, en el cual el imputado de delitos sexuales es quién tiene que probar la inocencia y no la Fiscalía su culpabilidad. Se están cayendo dos principios básicos del proceso penal: el principio de inocencia, que el profesor Zaffaroni dice que es un estado, y el principio de legalidad, que es como la base de un edificio. Cuando la base de un edificio tambalea, es muy probable que tarde o temprano el edificio caiga.

Ahora vamos a ir a esos cuestionamientos, pero antes, es notorio que ustedes tienen un vínculo con el Frente Amplio y Penadés es blanco. ¿Contratarlos a ustedes puede haber sido una estrategia pensada por él, inteligentemente, de decir elijo a estos abogados...?

HG: Estoy absolutamente seguro de que no. Seguro, seguro que no. No fue eso. Yo lo conozco obviamente de la política desde hace muchísimos años y descarto totalmente que fue por razones políticas. Es una cosa totalmente profesional.

Vuelvo al caso. Penadés fue imputado por 22 delitos, 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravado, 3 de abuso sexual agravado, uno de violación, uno de desacato, uno de corrupción de menores, uno de atentado violento de pudor, todo el régimen de reiteración real y calidad de autor. Son acusaciones gravísimas ¿Ustedes conocen las pruebas de estos casos?

HG: En la carpeta fiscal lo único que existe son declaraciones anticipadas y algunas pericias, no de todas las víctimas. No existe ninguna otra evidencia. Son medios de prueba de forma genérica. El legislador en ningún momento dijo que la declaración anticipada bastaba como elemento suficiente para condenar, ni siquiera para formalizar a una persona. Yo entiendo que es muy endeble como prueba. Entiendo y sé que es una prueba difícil de demostrar relacionada a abusos sexuales, sobre todo cuando son intrafamiliares o con menores. Creo que acá, o se ha malinterpretado, o se ha buscado el camino fácil, porque sé que hay condenas con esas pruebas.

La ley dice que hay que creerle a la víctima

HG: Entiendo que es una interpretación jurisprudencial, pero no es lo que dice el legislador. El legislador nunca dijo que con esas pruebas bastaba, porque sería muy fácil, sino ¿para qué vamos a ir a juicio? En este caso concreto que hay todas presuntas víctimas con la identidad reservada que declaran en un sistema con la voz distorsionada, yo leí lo que declararon en Fiscalía, porque no te dan la grabación, sino te dan transcrito con datos tachados para que no los identifiques, y después los comparé con los que decían en alguna declaración anticipada y hay versiones distintas. Es un muy mal precedente. Si nosotros nos quedáramos con eso, cualquier persona ya no tiene derecho a la defensa. Y si a eso le sumas que podés cobrar 12 sueldos de la persona, posiblemente -no lo estoy agrediendo porque no sé la identidad- sean personas que se dediquen a prostituirse y le ofrecen 12 salarios de un senador, es muy fácil que se presenten. Entonces yo creo que debe haber más elementos para meterlo preso. No ya para condenar, sino para que estén sufriendo lo que están sufriendo, no solo Gustavo Penadés, sino muchas personas que están en una prisión preventiva solamente con la declaración de la víctima. Creo que eso es una cosa totalmente peligrosa para el Estado de Derecho. Sé que los delitos sexuales rechinan pero hay otras medidas restrictivas que se pueden tomar para que espere el juicio el libertad. Que le den prisión domiciliaria con tobillera.

Pero acá la fiscal dijo que hubo víctimas amedrentadas, amenazas, que ella misma vio un auto afuera de su casa.

HG: Lo dijo pero ¿por qué tiene que haber sido Penadés el que le mandó el auto a la casa de la fiscal? De hecho han dicho que a una persona la mataron unos días antes y que iba a declarar. También quedó totalmente demostrado que no tenía nada que ver con esto. Es muy endeble lo que dicen y es muy cara la libertad de una persona... ¿A alguien se les puede pasar por la cabeza que Penadés va a matar a un chiquilín? Y redondeo la respuesta anterior, no hay ningún elemento de ninguna evidencia, de ninguna prueba para el juicio, a no ser esas declaraciones de las víctimas...

¿Cuántas víctimas tiene el caso? Porque se generó una confusión con los veintidós delitos

HG: Son muchos menos menores, mucho menos delitos. Eso lo vamos a discutir en el juicio. Nosotros ya estamos activando algunos mecanismos porque más allá de la cuestión de fondo, hay algunos delitos relacionados a presuntas víctimas que claramente han caducado. Yo no diría un abogado, sino cualquier estudiante de derecho sabe que los delitos sexuales no son imprescriptibles. Después de la ley 19.580 (promulgada en enero de 2018) los delitos pasaron a ser todos perseguibles de oficio pero aquí hay una cantidad de conductas que se denuncian que fueron antes de eso, y te estoy adelantando un poco lo que nosotros vamos a plantear. A mí no me gusta adelantarme pero te lo digo, nosotros tenemos una cantidad de elementos para sostener que eso no fue delito, primero porque no existió y segundo que no fue delito.

¿Por qué no fue delito, porque prescribió?

HG: Por dos situaciones: por el paso del tiempo y porque cuando se tipifican los delitos a los efectos de formalización la concurrencia que se hace y la calificación para mí se hace muy mal. Eso lo lo vamos a ver en el juicio, se hacen calificaciones que no son... Por ahí pusieron la declaración de una persona que dice que tenía 9 años que se publicitó mucho. Eso pasó hace 50 años. Si fue que pasó, eran dos chiquilines, creo que tenían 9 y 11 años. Después, hubo una audiencia, de las últimas en el tiempo, de unas presuntas víctimas que la Fiscalía pide que declaren, también con identidad reservada, que se supone que salieron de un organismo dependiente del Mides, donde hay una comisión que repara a las personas trans que fueron agredidas por el Estado. A nosotros nos dieron en Fiscalía lo que habían declarado y vimos que esas personas declararon en esa comisión. Te lo digo de memoria… pero había una de las personas que la llevaban como víctima, que nunca había hablado con Penadés. Le preguntaron si lo conocía, y dijo que lo conoció en el año 90 y pico en un aguantedero o piringundín, dónde se prostituían menores como se les decía, que estaba en la calle Garibaldi, y dice que un día estaba ahí y lo vio pasar para el baño. Eso fue todo lo que dijo de Penadés. Esa persona no fue al juzgado a declarar. Aparte del tiempo, la ridiculez. Después fue a declarar otra persona trans, cuando la fiscalía pide que declare dice que en el 90 y algo tenía 17 años y que había sido agredida por Penadés.

20241220 Entrevista a Homero Guerrero, abogados de Penadés Foto: Inés Guimaraens

Si tenía 17 años entra como víctima

HG: Cuando declaró en el juzgado dijo que tenía 19 años cuando lo conoció a Penadés. Dijo que era una persona que ejercía la prostitución en la calle, que tuvo un encuentro con él, después salió a decir que Penadés se drogaba, que tomaba alcohol, que le pegaba, y después que la policía le había pegado por orden de Penadés. Creo que está hablando del año 96. Es decir, yo lo conozco a Penadés desde que era edil, no sé si ya era diputado en esa época pero ¡tenía un poder tan grande que le mandaba a la policía a pegarle y la policía le hacía caso! Pero claro si tú me decís que me van a pagar 12 salarios de un senador, me compro una peluca y voy yo.

¿Estas víctimas fueron aceptadas por la Justicia de cara al juicio? (Las declaraciones anticipadas se toman por adelantado y serán prueba para el juicio)

HG: La jueza lo dejó declarar. El tipo declaró. Todavía no hay acusación. Cuando esté la acusación sabremos si la fiscal lo incluye. Después había otra víctima, que estaba en el interior y nunca regresó. Y eso quedó ahí.

O sea que en definitiva, hasta el día de hoy la causa tiene como víctimas a las iniciales que tenía el caso cuando Ghione pidió el desafuero.

HG: Cuando pide el desafuero calificó mal. Metió víctimas que no eran, metió delitos que no eran y habló cosas que no están bien.

LR: Al día de hoy las pruebas son las declaraciones anticipadas que eran de seis víctimas, o menos porque están prescritas algunas de ellas. Y después las otras evidencias que tienen son pericias, de algunos, no de todos, pericias del ITF.

Ella incluyó fotos, mandó videos, que daban la pauta de que había elementos.

HG: Mandó una foto que se veía a Penadés… Ahora Laura te explica lo de la foto

Teniendo en cuenta que la ley y la actuación de la Fiscalía entienden que hay que creerle a la víctima, aunque ustedes entiendan que no es suficiente, es lo que está pasando hoy

HG: Cuando se creó este sistema acusatorio que todos estábamos de acuerdo, se creó un instituto que hay en otros países, que se llama Proceso Abreviado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay tanto proceso abreviado, porque hay tanto miedo a ir a juicio, y después se puso un artículo, me parece que fue en la LUC, de que el fiscal tiene la obligación frente a ciertos delitos de pedir la prisión preventiva, entonces con ese panorama mucha gente dice: ´No me quiero complicar la vida, firmo cualquier acuerdo, no complico más a mi familia, no gasto más plata, firmo un acuerdo y bueno me arruiné la vida pero ya está´. El porcentaje de casos que se llega a la etapa que hemos llegado en este caso son muy, muy poquitos. Porque lamentablemente, y no es el legislador, este proceso es un proceso para ricos. Tenés que pagar mucha plata para defenderte. No solo tenés que pagar abogados, sino que tenés que pagar una cantidad de técnicos y peritos que solamente una persona que pueda sostenerlo puede hacerlo.

¿Y ustedes creen que con la tipificación que tiene en el juicio tienen chances de revertir esto?

HG: Bueno, estamos trabajando en eso. Obviamente nosotros tenemos una cantidad de elementos porque la defensa tiene su legajo, que se hace en forma paralela. En su momento, nosotros tenemos una cantidad de elementos para ir a pelear con eso.

¿Qué elementos tienen? Hoy hablábamos de la foto que presentó Ghione al Parlamento de Penadés en el cajero y otra en un hotel de alta rotatividad

LR: La Dra. Ghione mostró dos cosas. Mostró un chat falso, por el que Romina Celeste Papasso luego fue condenada, después de pelear el 12 de setiembre del 2023 durante horas, (el exdefensor de Sebastián Mauvezin, Juan Carlos) Fernández Lechini, para que le permitieran demostrar que el chat era falso, y durante un año tuvimos que pelear para que se tomara en cuenta eso. Después se termina condenando a Romina Celeste por 12 delitos. Lo segundo que muestra es una foto que fue tomada en el año 2020, que la tomó Mastropierro y se la remite al otro día que Romina Celeste sale en las redes el 29 de marzo, diciendo que son dos menores. No son dos menores, Mastropierro sabía perfectamente que eran él y otra persona que hoy está imputada en el caso y que es mayor que él. Otro ejemplo, en el pedido de desafuero se usa la frase “con pelito no hay delito”. Eso fue espantoso porque eso va de la mano del chat, entonces durante un año nosotros estuvimos peleando con un celular que no nos daban, que nos habían ocultado.

El celular de Mastropierro (que tenía cuando estuvo preso por estafa en 2019)

LR: Claro. Lo pedí cinco veces a la fiscalía hasta que hicimos una audiencia y la jueza nos da el lugar y hete aquí que cuando revisamos el celular quien le dice eso a un presunto menor es Mastropierro, no es Penadés. Es Mastropierro en el año 2020.

¿Y no puede haber sido que también Penadés usara ese término?

LR: El tema es que Mastropierro fue quien dijo que lo había dicho Penadés, pero yo tengo la prueba escrita sacada del celular que se lo dice él a otra persona que creemos, no sabemos, es menor.

O sea, ¿no hay ninguna prueba escrita de que lo haya dicho Penadés y si hay una prueba escrita de que lo dijo Mastropierro?

LR: En un celular que vio la Fiscalía, que lo tenía desde el 2020 y no lo usó. Eso fue usado en el desafuero, que creo que es bastante desagradable. Otro ejemplo, hay una parte que habla de “carne fresca”. Nosotros no lo vimos en ninguna parte de la carpeta. No lo vimos.

20241220 Entrevista a Laura Robatto, abogados de Penadés. Foto: Inés Guimaraens

La fiscal habla de menores de 13, 14 años, el caso del de 9, hay cosas que dan la pauta de un caso aberrante

LR: El hecho aparentemente, si pasó, pasó en el año 78. Este señor tiene 55 años y Penadés no llegó a 60. Entre otras cosas era inimputable…..Más allá de eso, yo recuerdo gente de la Udelar diciendo "me asusta la edad de las víctimas". Y claro, yo entiendo la imagen de un señor grande, 1,94 metros, de 147 kilos, abusando de un niño de 9 años. Yo entiendo a la población que eso es repulsivo. Pero ¿por qué no se dijo la verdad? Porque después cuando va al tribunal (de apelaciones penal de 4 turno) se vuelve a repetir lo mismo y no se dice que el señor tiene 55 años. El domingo pasado salió un artículo diciendo que las edades de las víctimas iban a ser entre 9 y 15 años, cuando no es verdad.

La fiscal sostiene eso.

LR: La fiscal dice muchas cosas que no son ciertas. Como que Penadés armó la trama Orsi, ¡que muestre una prueba la señora fiscal!

Eso lo dijo en una audiencia

LR: La fiscal miente.

En una de las últimas audiencias tú dijiste, frente a la jueza, que estaban haciendo una defensa en aguas turbias, oscuras, y que Ghione extorsionaba a indagados, y lamentaste que no se pudiera recusar a fiscales.

LR: Exactamente.

Si está pasando todo eso tan grave ¿por qué no se la denuncia?

LR: Cuando pasó lo del celular de Penadés que se ventiló por todo el Uruguay, nosotros lo denunciamos, con Homero. Lo denunciamos antes que pasara, porque el 14 de mayo le llegó un mensaje a una amiga de Penadés y dijimos este celular se está usando. El celular incautado.

¿Qué decía el mensaje?

LR: La invitaba a chatear.

¿A una amiga?

LR: Si, a la amiga. Esa cadena de custodia está toda alterada. Entonces nosotros denunciamos, antes que pasara lo de Iturralde, denunciamos, porque dijimos bueno, esto lo están toqueteando. La jueza de garantías nos responde "el celular no está acá". Al poco tiempo, sale lo de Iturrlade en Búsqueda. Nosotros nunca vimos eso porque nos habían dado el celular encriptado, teníamos un celular que no podíamos abrir y nos asustamos. Dijimos, ¿cómo es esto? La Fiscalía no lo tiene. Nos dan un celular encriptado y lo tiene (Eduardo) Preve, lo dije en audiencia, y también se enojó (Ghione). Y lo vuelvo a repetir porque Preve fue a declarar a la Fiscalía y dijo que a él se lo dieron entero. Él genera la duda ahí de que Penadés tenía algo que ver con la trama de Orsi pero es inverosímil que la persona que metió presa a Penadés, que Romina Celeste esté haciendo un tema con Penadés para... A ver, ya llegamos a la ridiculez. Entonces, ¿por qué dije lo de las aguas turbias? Porque no se puede presentar una prueba. Porque hemos pedido pruebas y no te las dan. Y después la fiscal le cuenta a Mastropierro todo lo que va pasando.

Se supone que esos chat de Ghione con Mastropierro que se dieron a conocer en Santo y Seña generaron una investigación en Fiscalía de Corte por inconvenientes

LR: Sí, pero no pasó nada. Yo denuncié lo del teléfono de Penadés, no pasó nada. Ahora denunciaron otro caso en el que, de casualidad, nosotros fuimos contrarios, presentamos 72 pruebas y no pasó nada.

¿No les consta que haya una investigación administrativa en curso?

LR: No nos consta porque las investigaciones administrativas son cerradas, pero yo pregunté específicamente qué había pasado con el tema de celulares y me dijeron que se había archivado. No sé, solo que te digo que hoy por hoy, y esto creo que es importante resaltarlo, es que el ciudadano medio está expuesto porque el celular es la vida de uno, ¿no? Y si querían saber, y está bien porque hubo una orden judicial, si había información de delitos sexuales en el celular de Penadés, limitate a eso, pero no se lo des a cinco medios.

Entonces la exfiscal Fossati tenía razón con lo que dijo del celular...

LR: Yo no voy a opinar de Fossati.

Ustedes están cuestionando la actuación de la fiscal, pero también hay una jueza de garantías que interviene y toma decisiones, y un tribunal que ha ratificado esas decisiones. ¿La Justicia tampoco da garantías?

LR: Nadie va a discutir eso, pero es como está funcionando el proceso hoy. El proceso es espantoso, como está funcionando en delitos sexuales.

¿Por qué?

LR: Si a ti te acusan de una rapiña, de un copamiento, de un homicidio, de cualquier delito. Hay más de 300 delitos… No basta con que yo vaya alguien y te acuse para que vayas presa. Pero a partir de la promulgación de la ley 19.580 hay una inversión fáctica. Te van a decir que no, que no es así, que no. Estudiá las sentencias. De hecho, mi tesis para recibirme de magister va a ser el estudio de la valoración de la declaración de la víctima en los procesos sexuales. Basta con que alguien acuse para que exista un decaimiento fáctico del principio de inocencia y una carta de credibilidad, basada en que esos actos se producen en ambientes anónimos, cerrados, intrafamiliares. Hasta ahí yo lo voy entendiendo. Pero este fue todo lo contrario. Hubo llamadas de por medio, captaciones en plazas. Justamente es el caso que no cumple eso. En líneas generales lo que hay es que nosotros, hoy abogados de estos delitos, tenemos que ir a demostrar que el hecho no pasó. Yo, Laura Robatto, tengo que ir a demostrar que se siente una persona y dice fulano de tal abusó, punto. Con eso ya tengo que buscar que esa persona no lo hizo. Ahora, yo pregunto ¿Cómo una defensa se defiende? Si no sabe quién lo acusa. Si tiene la voz distorsionada. Si pregunta la fecha de nacimiento, el mes y el año, y te dicen que no. Si pregunto si la persona hace deporte, después de haberse releído 47 páginas de la historia clínica, y la abogada de la víctima se pone a llorar porque es revictimizante. Si no puedo preguntar... En un caso por ejemplo, dicen que son vulnerables. Yo pregunté ¿cuánto pagabas de noche por un trago? Me dijo $ 3.500 pesos. No se dieron cuenta. Me dejaron entrar esa pregunta, se deben de haber arrepentido toda la vida. Además esa persona sale de un boliche donde Mastropierro es el relacionista público... No te dejan preguntar dónde los levantó. O sea, de qué lugar. Te dicen, en una plaza cerca de Nuevo Centro. No podés preguntarle el día porque la víctima nunca se acuerda del día, pese a que es un hecho traumático. No podés preguntarle prácticamente nada ¿Por qué el juez lo adopta? Es la primera vez en Uruguay que se aceptan víctimas con identidad reservada y con voz distorsionada.



HG: Y va a ser la primera de todas las otras, ¿no? Si avalan esto



LR: Porque aparte vos no le podés ver los gestos, no podés hacer un estudio semiológico. Mastropierro, por ejemplo, declaró con un tapabocas. No tenemos idea por qué. Obviamente porque sabe, porque es una persona sumamente inteligente, sabe que le podíamos hacer un estudio de credibilidad.

20241220 Entrevista a Laura Robatto y Homero Guerrero, abogados de Penadés Foto: Inés Guimaraens

O sea, este es el primer proceso en el que se acepta que que las víctimas declaren con identidad reservada y voz distorsionada. ¿No pasó con algunas víctimas de Operación Oceáno?

LR: No. Yo he estudiado casos en la Corte Interamericana, en América Latina, no hay las dos cosas, con identidad reservada y voz distorsionada. Me estás hablando del tribunal y de la sede y realmente creo que se le fue la mano a los dos. Por eso estamos estudiando seriamente ir a la Corte Interamericana porque realmente hoy Penadés está en un estado de indefensión y Mauvezin también. Yo no estoy diciendo que es culpable o inocente. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos seguir sosteniendo el estado de indefensión que tiene Penadés a un año y dos meses de estar preso.

Pero de quién es la responsabilidad de lo que están planteando, de la Fiscalía, de la Justicia, del proceso, de la ley de género

LR: Es lo políticamente correcto.

¿Dónde está la responsabilidad? ¿En cómo se interpreta la ley?

LR: Él va a ser más suave que yo en la respuesta.

HG: Todos queríamos cambiar del proceso inquisitivo al acusatorio. Sí, es un poco el proceso, pero creo que se va interpretando cada vez más en favor de, lamentablemente tengo que decir esto, el Estado no está para gastar plata, hagan abreviados. Vos escuchaste hablar alguna vez de copamientos después del CPP, no hubo más copamientos, ¿por qué no hubo? Porque el copamiento no admite el abreviado entonces ponen otro delito... ¿Sabés cuál es el problema? Todos los legisladores que votaron esto, y gente inteligente o incluso abogados que no se dedican a penal, ninguno imaginó que esto podía pasar, es un proceso de una indefensión imponente. Ahora, si fuera ese proceso de indefensión pero el tipo esperara el proceso en libertad a no ser un tipo que sea muy peligroso, que anda con un caño matando gente, es otra cosa pero si no, no tiene sentido. Hasta presentar la acusación, no hay que mostrar nada, es todo argumentativo, viene el fiscal y dice "tengo esto" y la defensa "tengo esto", y los jueces de garantía tendrían que ser los que valoran eso. En caso que se discuta la prisión preventiva, el juez puede mirar el legajo de la fiscalía o el de la defensa. No lo miran nunca.

Por esto que dicen ¿creen que se debería modificar la ley de género como planteó el Poder Ejecutivo?

LR: Sí, claro. La ley de género tuvo una muy buena intención, las cosas como son, porque realmente hay niñas, niños, adolescentes y mujeres, y personas en situaciones de vulnerabilidad que requieren medidas protectivas, me parece válido. Lo que pasa es que la ley de género tiene varios capítulos… Yo no me voy a tirar a derogarla toda. Hay cuatro artículos que sí habría que modificarlos. No puede ser que ante la duda, se tome en cuenta la posición más favorable de la mujer, porque el artículo 8 de la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. También lo dicen los pactos internacionales porque a los abogados de la víctima le encanta hablar del bloque de convencionalidad, que es el conjunto de tratados que supuestamente ingresan por el artículo 72 de la Constitución pero tiene un control que lo ejerce la Suprema Corte, no es cualquiera. Después hay otro que es el 46, que dice que prácticamente no podés preguntar nada, porque eso es re victimizante, eso es de la actividad sexual de la persona. Bueno, no necesariamente, porque yo no estoy preguntando, dígame, usted se paraba en una esquina y cobraba. No se me ocurra hacer esa pregunta, pero preguntarle a alguien si hace deporte tiene que ver con una actividad física o si sos gordo, sos flaco, no, porque podés identificar a la víctima... El otro artículo es el 80, ya existe una vía para pedir el resarcimiento por cualquier tipo de delito. Yo puedo pedirlo no solo por un abuso sexual, sino que lo puedo pedir por cualquier delito. Históricamente existió. En este caso una de las víctimas habló el otro día en un programa de radio y dijo que se había sentido engañada porque le dijeron que iba a cobrar y no cobró, y aunque a Penadés lo condenen no va a cobrar porque la ley 19.580 no puede ser retroactiva.

Pero ya se ha pagado en este proceso a algunas víctimas

LR: Porque está mal aplicado porque los abogados lo aceptaron.

HG: Lo que está diciendo Laura es, si es alguien que se considera víctima y el hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia de la ley no pueden aplicarlo, es una locura aplicar eso.

LR: Tampoco debieron aplicarlo en las personas que condenaron por lo que la Fiscalía malmente llama trama, que las condenaron por cohecho y por asociación para delinquir son delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia. ¿Qué tiene que ver eso con un delito sexual? Y aparte no le pagaron a todos, le pagaron a cuatro, que fueron, una fue Romina Celeste y no sabemos por qué, porque el hecho que denuncia, si existió, fue en el año 2007. Quiere decir que aquellas víctimas, entre comillas, que denuncian hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley y ya hay jurisprudencia a montones de eso, que no me vengan que hay dos teorías porque no es así. No se aplica retroactivamente. Esas personas que hicieron ese acuerdo en diciembre del 2023 y aceptaron pagar el artículo 80 no corresponde. Lo que pasa es que ellos pagaron por temor a ir presos. Fue una extorsión, clarito, una extorsión. El tribunal me manda decir ¿por qué no denuncia? Me lo puso por escrito varias veces. Si quiero denunciar al fiscal de Corte. ¿Dónde lo denuncio? ¿Quién lo va a investigar? El tema de fondo es que acá se infló en octubre del 2023 con bombos y platillos que a una persona, un ser humano, se le imputaban 22 delitos sexuales de los cuales sabían perfectamente que no había 22 delitos sexuales. Hoy saben que no hay 22 delitos sexuales y ahora, cuando vayan a juicio, van a tener que demostrar 22 delitos sexuales que no hay precedentes en la historia del Uruguay ¿los podrán demostrar? Capaz que sí ¿No los podrán demostrar? Capaz que sí.

¿Ustedes creen que van a poder demostrar que no existieron?

LR: Yo no voy a decir lo que nosotros vamos a poder hacer pero lo que sí te puedo decir es que hace un año que estamos trabajando fuertemente para esto porque yo estoy convencida, como lo dije en audiencia que acá este... no... no es lo que se imputó. No voy a hablar ni de inocencia ni de culpabilidad. Pero si se hubiera dejado investigar, y ahí vengo con lo de oscuro, agua turbia... si se nos hubiera permitido investigar y no se nos hubiera acosado por parte de la Fiscalía, quizás hoy ya estábamos en otra situación.

¿En qué sentido?

LR: Nosotros tenemos evidencia que podríamos haberle llevado, como hacemos con el 99.9% de los casos a la Fiscalía, que no se la llevamos, porque también lo dije en la audiencia, porque la Fiscalía no guarda el deber de objetividad.

O sea, te lo estás guardando para el juicio.

HG: En este proceso, lo que tenés que hacer es trabajar con el fiscal, como se trabaja muchísimo. Trabajás antes para evitar la formalización. Entonces, si a una persona la están investigando por algo, y vos tenés una evidencia, te pongo un ejemplo, que esa persona no estaba en el país.

Pasó con el caso Orsi y la falsa denuncia de Romina Celeste.

HG: Ahí está. Lo voy a decir bien clarito. Carlos Negro que es un enamorado de este proceso y está bien, era un tipo que aplicaba este proceso porque aplicaba lo que se llama principio de buena fe. Carlos te llamaba y te decía, mira, mira tu cliente lo que hizo, y te lo mostraba. Y te decía, si vos tenés otra cosa para advertirme, tráemela. Entonces, si vos podías demostrarlo, no te formalizaba. Yo creo que debe ser así. Este proceso ha sido el revés. Este ha sido, se me metió en la cabeza que hubo 22 delitos y yo voy a trancar todo para decir que ha habido 22 delitos. No me importa la prueba que traigan. Es eso lo que pasa. No le importa. Es cansador. Ustedes han visto la brutalidad que hay en esas audiencias, cómo se trata, cómo se sale mal con la trama, cómo se grita, cómo se ofende y todo porque se ha dado eso en el proceso, entonces creo que se ha trabajado mal siempre.

Este proceso se volcó en un momento al tema de la trama, ¿por qué decían la "malmente llamada trama"?

LR: Porque cuando sale el tema, en mayo del 2023 Penadés ve la foto de Mastropierro y se da cuenta que era algo armado por él y sale en la prensa diciendo "esto es una trama". La fiscal toma esa palabra que no existe, porque no hay un delito de trama, esto tiene que ser técnico, acá falta un poco de nivel dogmático. Ella te manda a decir en una audiencia "¿de qué tenés miedo?", "andá a estudiar". Yo creo que no es forma de referirse a un colega, pero eso es al margen, anecdótico... Pero el que utiliza el nombre trama es Penadés que pide que investiguen eso. Lo que no sabía Penadés era que Mastropierro era el que le estaba pasando toda la información a la fiscal, porque eso está en los teléfonos. Mastropierro ya había pasado a ser la víctima A. Ahora, ¿qué te dice el común de la gente? Ta, ta Romina y Mastropierro los pongo en duda pero los demás no. Perfecto, yo te la llevo pero ¿qué pruebas tenés de lo demás? Denme una prueba y si me dan una prueba yo agarro el auto me voy a la cárcel de Florida y le digo, mirá acá está esto, pero nadie me lo dice eso.

Volviendo al caso de la foto del hotel de alta rotatividad en su momento la fiscal pidió imágenes y no estaban y se informó que el dueño era del Partido Nacional y conocía a Penadés

LR: ¿Tú crees que hay en la carpeta una declaración del dueño del hotel de alta rotatividad que dice que está vinculado al Partido Nacional? ¿Crees que hay? No hay. Nunca nadie lo llamó. Nunca nadie lo llamó.

HG: A ver... Se pueden averiguar cosas. Ahí está el principio de objetividad. Se puede averiguar cosas, nadie puede creer que una cantidad de víctimas no tenían celular. Hoy podés rastrear celulares, buscar las llamadas, buscar dónde estaba ese celular y se puede saber si la persona estuvo en ese lugar con la otra.

¿La carpeta dice que las víctimas no tenían celular?

HG: Las víctimas dicen que no tenían celular. Y cada vez que vos pedís algo, que lo pedís oficialmente, te dicen que te interesa la identidad de la víctima. Nosotros no vamos a ir a matarlo ni a pegarle. Entonces, buscá los celulares de esas personas, averiguá si se mandaban mensajes, si entraron a algún lugar. Esa es la investigación que tendrían que hacer. Eso es lo que rechina.

LR: Mi nieto de 6 años tiene celular pero las víctimas que son adolescentes, no

También se habló mucho de que el celular de Penadés estaba encriptado, ¿Se pudo desencriptar?

LR: Si. No había nada.

HG: Si hubiera algo sería evidencia en contra de nosotros. Si vos pensás que la persona es culpable, no pedís evidencia. No somos nuevos en esto. Si sabés que tu cliente está metido no lo pedís. Yo no voy a pedir cámara, no le había pedido teléfono a una persona. Acá nunca se entorpeció nada. Se revirtió la carga de la prueba, nosotros estamos investigando. Nosotros tenemos que demostrar que esas declaraciones son falsas.

1697024202010.webp La Fiscalía develó la trama que montaron Cuiñas y Taroco para ayudar a Penadés Gastón Britos / FocoUy

Ustedes no son los abogados de Mauvezin pero la teoría del caso de la Fiscalía es que él era el intermediario que le conseguía a los menores, tal vez por eso no hay nada en el celular de Penadés.



LR: No hay nada. Ella habla todo en condicional. O sea, ella hizo una teoría del caso, respetable, pero es relato. Ella se paró ante la prensa y dijo: "Nunca tuve tanta prueba como en este caso". Llegamos a octubre (al año de la imputación) y pidió prórroga. Ella se ha dedicado a la trama, ¿qué tiene que ver eso con los delitos sexuales?

HG: Te lo voy a decir bien clarito. Eso fue una excusa para mantenerlo preso. Dice que Penadés tenía mucho poder y lo ha repetido infinidad de veces, como si siguiera la trama incluso hasta hoy. No sé Penadés qué trama va a hacer, y los otros, uno está preso, los otros firmaron un acuerdo y están todos escondidos para que no los sigan jodiendo.

Pero ahí se demostró que se usó el aparato estatal para hacer averiguaciones

LR: ¿Pero qué aparato estatal?

Bueno Taroco era el jefe de inteligencia carcelaria, no era cualquier policía

LR: Me gustó porque parece Al Qaeda. Esa es otra cosa que yo escucho. A ver… ¡un desastre lo que hicieron! ¡No averiguaron nada! Humo vendieron a un tipo absolutamente desesperado, y no lo estoy victimizando. Lo estoy diciendo, absolutamente desesperado, donde el mundo se le hizo añicos, con una fiscal que no quiere investigar nada, porque tengo acá las pruebas de que le pedimos en diciembre del 2023, Por favor, dame las coordenadas, dame esto, dame lo otro, dame todo y si es culpable que aparezca porque yo no voy a estar cuatro años con este tema. Pero eso que hicieron, que habló con uno, que habló con otro, hay uno que fue porque prestó la casa.

Sí, era dónde se hacían los asados.

LR: ¡Al tipo lo condenó por hacer chorizos!. No, ese flujograma del que hablan...

Averiguaban por las víctimas

LR: A ver, no sabemos. Si no sabemos quiénes son las víctimas. Hay uno que se identifica con la letra E que dice que salió tres veces con Penadés en febrero de 2022. si saliste tres veces con alguien, algo te tenés que acordar. Pero no solo salió tres veces, sino que lo llevó a la casa. Y él dice que no tiene idea de quién es. Entonces te dicen, "porque anduvo con tantos, con tantos que no se acuerda". Nosotros sabemos cada día, cada hora de febrero y marzo donde estuvo Penades. Te diría que sabemos dónde anduvo todos esos días.

¿Y con quién anduvo?

LR: Hasta acá me reservo pero si anduvo tres veces de febrero de 2022 y lo llevó a la casa ¿para qué le va a preguntar a Taroco que investigue? Si el tipo sabía quienes eran para qué movilizó todo el aparato estatal, que es un policía. Esto realmente es paradigmático. O sea, a mí me apasiona este caso... Yo dediqué mi vida a la defensa y me voy a morir dedicándola. Y eso no quiere decir que yo cuando... Y lo digo, claro, si uno... Yo hago acuerdos todo el tiempo. Si la persona es culpable, que cumpla la pena que tiene que cumplir. A mí no es que las víctimas no me interesen.

¿A vos te han acusado de machirula por llevar este tipo de causas?

LR: Sí, y me encanta. ¿Sabés por qué? No es que me guste ser machirula, porque yo lo veo distinto. Yo defiendo a la gente que realmente fue abusada, y creo que tiene que tener su espacio en el Poder Judicial para no restarle tiempo porque hay niños que están siendo abusados en este momento. Y esto se podría haber terminado mucho antes para bien o para mal de cualquiera de las partes, pero acá se abrazaron… Pasó un año y dos meses

Ella dijo que en el caso de la trama iba a haber más imputados, que seguía investigando. ¿Qué es lo que tiene?

LR: Bueno, primero ya aclaramos que ella se apropió de la teoría del caso de la defensa y no dejó a la defensa investigar si era real o no. Los que va a seguir investigando, y bueno, yo que sé, ella siempre está amenazando y también la apoya la Udelar. Yo creo que ya no queda nadie porque ha asustado a todo el mundo,

¿Cómo que la apoya la Universidad?

LR: El Consultorio Jurídico de la Udelar ha dicho en audiencias que debió investigarse, por ejemplo, a la defensa anterior de Penadés o sea, un colega metiendo a otro colega. Vaya a saber por qué motivo, hizo llevar a un diputado.

A Viviano.

LR: Sí, fue la Udelar la que dijo que vaya. Yo tengo una persona, un perito que estaba trabajando conmigo y lo allanaron.

¿Un perito que hacía qué?

LR: Un perito que perfilaba psicológicamente, le llevó todo, le allanó... Pero también dijo que tenía una valijita donde tenía las comunicaciones con Ignacio Álvarez en el caso de Paula Díaz. Yo no conozco al señor Ignacio Álvarez, nunca hablé con él en mi vida pero en ningún momento Ignacio Álvarez le dice nada a Paula Díaz lo que tiene que decir. No se entiende cuál es el fundamento fáctico y jurídico. Dice que los delitos sexuales son delitos imprescritibles y de lesa humanidad. Hay muchas cosas que se han dicho en este proceso para mantener a Penadés y Mauvezin presos.

El 6 de febrero hay una audiencia para discutir la posible libertad provisional ¿Qué esperan que pase?

LR: No, la verdad… yo hice la defensa de la libertad de Gustavo y no tuvimos éxito porque es una manera de presionar para que Penadés haga un acuerdo. Acá se juega mucho en este caso, esto trascendió al caso Penadés

¿Qué se juega?

LR: Acá se juega el proceso, acá se juega el principio de inocencia, acá se juega que se pueda condenar a una persona sin saber quiénes son los que te acusan, con voz distorsionada, acá se juega que un senador de la República pueda ser desaforado con delitos que los mismos patrocinantes después salieron a decir que siempre dudaron, de por lo menos de 5 de los 22 delitos que se imputaron.

¿Te referís a los abogados del Consultorio Jurídico?

LR: Sí, claro. Cuando condenaron a Romina Celeste, el doctor Williman en El País y el doctor Ceretta en Radio Carve dijeron que siempre habían estado en duda dos de las víctimas, su credibilidad, refiriéndose a Romina Celeste y a Mastropierro. Entonces, cuando entrás a escarbar un poquito te das cuenta que de esos 22 ya ellos saben que cinco delitos nunca los creyeron (los tres delitos que le imputaron por Romina Celeste y dos por Mastropierro) Después hay un caso del 99 que está totalmente prescripto. Hay otro que es francamente inverosímil. Llama la atención poderosamente cómo describe la persona que se dio el hecho en el 2018 con una persona tan pública como era Penadés que dice que tuvieron sexo en las afueras del hotel del Prado, a una cuadra de la policía. Un señor grande como es Penadés que todo el mundo conocía. Cuando entra Mauvezin en juego, es muy ridículo pensar que los adolescentes que lo involucran a Mauvezin, venían caminando con una pelota, y Mauvezin sin saber quiénes eran, los para y los invita a participar de un campeonato de fútbol y acto seguido les ofrece un encuentro sexual. Si es real, Mauvezin está mal de la cabeza.

¿Cómo está Penadés en la cárcel? ¿Está haciendo tareas?

LR: Sí, por sus problemas físicos, que tiene muchos, no graves, por suerte, pero es una persona ya de 60 años, obesa, lo operaron de la próstata, tiene que caminar. Trabaja en la huerta. No hay quejas de cómo lo tratan, lo tratan igual que a todos los presos. El tema es que lo metieron preso para ver si lo meten preso. Es lo que está pasando hoy. Pues ya hace un año y tres meses que está preso. Vamos, podría ir para la casa con una tobillera pero acá se dio vuelta todo. Una de las premisas de este proceso era que se esperaba el juicio en libertad o con una medida restrictiva. Acá no se cumple.