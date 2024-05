"Alicia es nuestra": en un chat con Penadés, Pablo Iturralde celebró que Ghione investigara las denuncias de abuso sexual

En el chat sobre el que informó el semanario, cuando todavía no se sabía quién iba a tener el caso, Iturralde le dijo al por entonces senador que Alfaro "es una gran HDP".

"Fue la que pidió el allanamiento a Azul por tema violación y está con tema Océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el msj (sic). La que sigue es Ghione. Si hay una lógica se la tendrían que dar a ella. Ghione es mi amiga", dijo a Penadés. El legislador le respondió: "Ojalá".

Luego, el presidente del PN le escribió para decirle que "se lo dieron a Alicia Ghione". "Me acaba de llamar. Me pidió tu número. Es de total confianza. Gran tipa", escribió Iturralde.

"Ok. Gracias. Muy buenas tus declaraciones. Gracias", le dijo Penadés y recibió la respuesta de: "Las merecés y más."

Después, Iturralde añadió que el fiscal de Corte, Juan Gómez, "entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones". "Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo. Hay que empujarlo que se caga y se va", dijo Iturralde.

El presidente del PN destacó el trabajo de Ghione en investigaciones que afectaron al partido, como las de los intendentes de Colonia y Durazno, Carlos Moreira y Carmelo Vidalín, y una violación grupal a una adolescente en una fiesta en abril de 2022 por el referéndum a la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Con Alicia la tienen porque no procesó un impresentable Cr (sic) de Carlos Moreira, Archivó la causa de Cacho de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del Cacho, y la semana pasada archivo (sic) lo de la violación en la fiesta de la LUC en lo de Del Pino. Siempre crack y en lo de la fiesta una monstrua", dijo Iturralde, según Búsqueda.

Ghione habló con el semanario sobre las afirmaciones del presidente del PN y dijo que no recuerda haberlo llamado, pero que no podría negar que habló con él porque lo conoce "de toda la vida y no por un tema partidario".

"No hablamos del caso, de eso sí estoy segura", afirmó la fiscal. Dijo que al inicio de la investigación quería pedir a la Justicia la intervención del celular de Penadés y que por ese motivo podría haberle pedido el número a Iturralde.

El presidente del PN dijo a su vez que es amigo de la fiscal y que "en la época de facultad" sabían que "era correligionaria", pero que "con su accionar ha mostrado independencia".

"En este caso, nadie puede pensar que actúa a favor de Penadés", dijo. Sobre la violación grupal a una adolescente en una fiesta por la LUC dijo que cuando se hizo la denuncia habló con la jueza, con Gómez y con Ghione para transmitir que "ponía a disposición los nombres" de quienes habían asistido al evento. Además dijo que fue quien pagó los servicios de la abogada de la víctima.

En octubre de 2023, Ghione logró que a Penadés lo imputen por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor.

Está en prisión preventiva desde entonces.