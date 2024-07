Gobierno afirma que residencial de Treinta y Tres en el que murieron 10 personas por incendio estaba en "muy buenas condiciones"

El residencial de Treinta y Tres en el que murieron 10 personas por un incendio ocurrido este domingo por la madrugada estaba "en vías de habilitación" y según distintas inspecciones no tenía "ningún tipo de riesgo" para sus residentes , indicaron los ministros de Salud, Karina Rando , y de Desarrollo, Alejandro Sciarra , en una rueda de prensa.

Según Sciarra, estas observaciones eran "pequeños defectos de no cumplimiento del decreto" para este tipo de establecimientos, pero que "no hacen a la seguridad de las personas ni a la precariedad". "Se desprende que no había ningún tipo de riesgo", agregó el ministro.