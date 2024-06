Treinta y Tres declaró dos días de Duelo Departamental por la muerte de "Pepe" Guerra

CRUCE "No respondo a los idiotas": el fuerte cruce entre Gabriel Pereyra y Orlando Petinatti

Tras su vuelta a Uruguay con el regreso de la democracia, el dúo realizó un recordado espectáculo en el Estadio Centenario que marcó un mojón cultural para la época: bajo la lluvia, ante más de cincuenta mil personas y algunos días después de que miles de uruguayos los recibieran en el aeropuerto de Carrasco.

Las posteriores separaciones y reuniones marcaron las carreras musicales de ambos, al punto de que la evocación a un "regreso constante" pasó a convertirse en una suerte de chiste recurrente. En 2009, por ejemplo, López y Guerra se reunieron otra vez en el Centenario para conmemorar los 25 años de aquel mítico concierto bajo la lluvia. Ese año, además, fueron declarados ciudadanos ilustres de Montevideo.

En entrevista con El Observador en 2018, en el marco de otro de sus regresos, Guerra hacía referencia a esa necesidad de plantarse en el escenario que los llamaba continuamente, y le "echaba la culpa" a las canciones.

"La culpa es de las canciones, que han permanecido. Ha sido casual, no planeamos volver cada 10 años. Y nos pasa de querer volver a tocar con el otro, se extraña, es mucho tiempo", decía el cantautor.

La sinergia con López, sin embargo, no fue la única que marcó la carrera de Guerra. Por ejemplo, una de sus asociaciones más icónicas es la que tuvo con la poeta Idea Vilariño, cuyos poemas musicalizó varias veces —destacan Cada vez, Tendrías que llegar y, por supuesto, Los orientales—.

"No hay un uruguayo que no reconozca su voz al cantar, el sonar de su guitarra y, al hacerlo, no viaje por su Treinta y Tres natal, al tararear sus canciones que describen tan bien los paisajes de su tierra, que por un instante nos hace sentir un poco olimareños sin importar nuestro origen", agrega la misiva de la comuna.