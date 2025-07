La guerra entre River Plate y Racing por el "pacto de caballeros" que no respetó el "millonario" con un fichaje: mirá la respuesta a los dichos de Milito

River Plate y Racing Club comenzaron un conflicto interno y rompieron su relación con toda la novela del traspaso de Maxi Salas al Millonario , en la que no se respetó el "pacto de caballeros" de no ejecutar cláusulas de recisión entre equipos del fútbol argentino y del llamado de Marcelo Gallardo al jugador.

GALLARDO RIVER BOCA.jpg Marcelo Gallardo Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

"No lo queríamos negociar. Tal vez estamos decepcionados con River, su presidente y su entrenador, que no pudieron honrar su palabra. Ellos me habían dicho que no iban a ejecutar la cláusula y no pudieron cumplirla", expresó Milito en charla con Tyc Sports hace unos días atrás.