Grabaron a un motociclista trasportando un carpincho muerto en Maldonado: experto señaló ilegalidad del hecho

Recientemente se viralizó en redes sociales el video de un motociclista trasportando un carpincho muerto en el departamento de Maldonado.

En diálogo con El Observador, el biólogo especialista en carpinchos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Matías González, se refirió al hecho y señaló que la persona estaría incurriendo en una "falta" .

"Le haya dado muerte al animal o no, el transporte, la comercialización o el uso de un animal que está protegido por ley, es ilegal ", destacó.

CANELONES Murió el carpincho que apareció en la playa de Ciudad de la Costa; será examinado en Facultad de Veterinaria

El carpincho es una especie que está bajo el amparo la Ley N° 9.481 para la "protección de fauna indígena" y también del Decreto 164 , promulgado en 1996, sobre la "prohibición de caza de especies zoológicas silvestres" .

Dicho decreto permite sancionar a quienes hayan cometido la falta con entre 10 Unidades Reajustable (UR) y 2.000 UR, dependiendo el caso y el animal.

González después se refirió a la fuerte defaunación sufrida por Uruguay a lo largo de los años, con la desaparición de ejemplares como el jaguar, el lobo grande de río, el ciervo de los pantanos y señaló que a día de hoy el carpincho es uno de los pocos "grandes mamíferos que nos quedaron".

En este sentido, también destacó su valor como parte del "paisaje uruguayo", su rol como "dispersor de distintas plantas" durante el pastoreo y su posición "relevante" en la modificación de "los ecosistemas de pastizales".

Finalmente, destacó que aunque preocupa que con este tipo de videos puedan ser "romantizados" o tomados como algo "entretenido", su difusión permite que las autoridades tomen conocimiento de estas situaciones y "actúen".

"Si bien estos videos pueden tener un efecto negativo en el sentido de que se promuevan ese tipo de actividades, a la vez da información que se le puede escapar a las autoridades, a investigadores o a la sociedad civil que está interesada en proteger. Entonces, por otro lado, puede ser una ganancia", sugirió.