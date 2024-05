Imputaron por calumnias y lesiones personales a una mujer que denunció haber sido violada por su expareja y otras personas

Una mujer que denunció haber sido violada por un grupo de personas, entre ellas su expareja, fue imputada por calumnias y lesiones personales después de que se confirmara que el hombre , que tenía una tobillera para no acercársele, no había estado en el lugar.

La mujer "dice que no recuerda mucho, pero que eran tres o cuatro" las personas que la violaron. Indicó que entre ellas estaba su expareja.

Sin embargo, un informe de la Dirección de Monitoreo "remitió toda la trazabilidad de los movimientos del señor ese día y se pudo confirmar que no era el autor".

"No es que se diga que todo el evento no existió", señaló Pacheco, pero recordó que "es delito acusar a alguien a sabiendas de que no participó".

Por esto fue imputada este jueves por calumnias, pero además la investigación fue formalizada por lesiones personales.

"Un vecino, que le había servido de testigo a la pareja, fue lesionado por unos desconocidos que ingresaron al complejo de viviendas de ella. Y se consideró que era la autora intelectual", explicó el fiscal.

La mujer fue enviada a prisión domiciliaria durante 150 días mientras sigue la investigación.

La abogada del hombre denunciado, Sandra Salamó, habló con Subrayado. "Si no recuerdo mal fue por el 13 de febrero esa entrevista que se acusaba falsamente a mi defendido de un delito de abuso sexual, secuestro y otras atrocidades", sostuvo

"Hoy tenemos la tranquilidad de que lo que denunciamos en su oportunidad", afirmó la abogada.