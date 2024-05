Madre de la mujer prendida fuego por su expareja en Sayago: "Nadie paró a auxiliarla"

"La incendiaron en plena avenida Garzón, un sábado que pasan miles de autos. Nadie paró a auxiliarla", criticó la madre, quien pide que se haga justicia y que atrapen a la expareja de su hija, quien escapó luego del ataque.

"No miremos para el costado. Es una mujer, no importa si es adicta, es una mujer, es un ser humano. Es muy doloroso ver a una hija prendida fuego de esa manera, pero más doloroso es saber que puede ser tu hija, puede ser tu nieta. No mirés para el costado, actuá", afirmó la mujer.

"La dejó ciega una semana": los antecedentes del intento de femicidio en Sayago

Patricia afirmó que el hombre que agredió a su hija es una persona "bastante violenta". "En marzo la había golpeado con un cenicero en la frente, la dejó ciega una semana. La operaron, recuperó la vista gracias a dios", recordó.

Cuando hizo la denuncia este domingo, la madre mostro audios en los que el hombre reconoce: "Le pegué porque ella se portó mal", en referencia a sus idas al bar donde trabajaba. Según la entrevistada, su hija se va a la cantina cuando "se pelea" con el hombre, con quien mantiene una relación "súper tóxica".

Además, indicó que el implicado tiene "amenazada" a la víctima diciéndole que "va a matar" a uno de sus hermanos, también adicto a la pasta base. "Como sabe donde anda la tiene por ese lado amenazada", detalló.

Sin embargo, la Policía le indicó que la mujer "tiene que ir a denunciar a (la unidad de) Violencia Doméstica en Paso de la Arena".