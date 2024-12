Manini Ríos tras dichos de Topolansky: "La Justicia dejó de ser tal para transformarse en venganza"

"La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: 'Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano'. Él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada", dijo Topolansky en una entrevista publicada en el libro Los Indomables de Pablo Cohen, basado en entrevistas a la exvicepresidenta y su esposo, el expresidente José Mujica.

La también exsenadora del Frente Amplio relató que fue testigo de la muerte de un preso político durante su paso por la cárcel, al ver que le lanzaron una bomba de humo a su celda. De todas formas, aclaró que no pudo ver a los responsables del hecho.

"Los otros, los que querían que mintieras, te pedían esas cosas (mentir), pero no podés, porque vos no sos como ellos", detalló Topolansky en otro fragmento del libro, quien indicó que los Tupamaros se negaron a realizar este tipo de prácticas y tampoco dirán quiénes mintieron para no ser catalogados como "traidores ni botones".