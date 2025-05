Metsul advierte que subirá la temperatura pero luego llegará un frente frío: los detalles y a qué departamentos afectará

"Inicialmente, la inestabilidad debe afectar puntos del oeste y sur de Rio Grande do Sul el domingo. El lunes ya lloverá en más ciudades de Rio Grande do Sul, aunque todavía no en todo el estado", informaron sobre el estado que limita con Uruguay. Ante esto, es de esperar que el fenómeno afecte a los departamentos de Rivera, parte de Rocha, Cerro Largo y Artigas.