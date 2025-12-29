Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
algo de nubes
Martes:
Mín  23°
Máx  33°

Siguenos en:

/ Nacional / GUERRA

Murió un enfermero uruguayo que combatía en la guerra de Ucrania como voluntario

Eduardo Castro era enfermero y, según contó su hermana, se había ido de Uruguay para trabajar en el exterior

29 de diciembre 2025 - 19:41hs
Eduardo Castro

Eduardo Castro

Foto: Redes Sociales

Un enfermero uruguayo, oriundo de Soriano, murió el pasado 23 de diciembre en medio de un combate en Ucrania, luego de un ataque de Rusia en la región de Kupyansk.

Eduardo Castro se encontraba luchando como voluntario de la Cruz Roja Internacional, informaron en las últimas horas medios de su departamento de origen.

Su hermana, en tanto, dijo en diálogo con Telemundo que Castro había partido de Uruguay sin avisar a su familia cuál sería su destino.

Más noticias
ucrania niega haber atacado una residencia de putin como afirma el gobierno de moscu
GUERRA

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin como afirma el gobierno de Moscú

Brindis. Imagen ilustrativa
PRONÓSTICO

Cómo estará el tiempo el 31 de diciembre y durante el Año Nuevo: Inumet anuncia altas temperaturas para recibir el 1° de enero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/2005763157206159429&partner=&hide_thread=false

"Él es el enfermero de la familia. Todos lo amamos, todos al pendiente de él siempre. Se fue sin avisarnos, no sabías dónde. Dijo que se iba al exterior pero a trabajar, no que iba a ese lugar", señaló la hermana.

Definió al enfermero como una persona que murió "sirviendo a todo aquel que necesitaba", algo que era parte de su personalidad. Consideró la muerte como "trágica" y desoladora.

Según informó El País, Castro había viajado primero a España para luego, desde allí, llegar a Ucrania a través de la Cruz Roja Internacional.

Temas:

Uruguay Rusia Ucrania

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafael Villanueva en La Pecera. Archivo
SALUD

Qué se sabe de la salud de Rafael Villanueva: el comunicador sigue internado muy grave en CTI y qué es el período de "reanimación" que evalúan los médicos

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida, pero su abogado dice que tenía habilitación electrónica
ACCIDENTE

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida, pero su abogado dice que tenía habilitación electrónica

“Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados”: la odisea de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst para llegar a Uruguay
MODA

“Una tormenta de nieve y tres vuelos cancelados”: la odisea de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst para llegar a Uruguay

Combustibles: proyecciones anticipan baja en los precios de la nafta y el gasoil para enero de 2026
TARIFAS PÚBLICAS

Combustibles: proyecciones anticipan baja en los precios de la nafta y el gasoil para enero de 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos