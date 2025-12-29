Murió un enfermero uruguayo que combatía en la guerra de Ucrania como voluntario

Un enfermero uruguayo , oriundo de Soriano , murió el pasado 23 de diciembre en medio de un combate en Ucrania , luego de un ataque de Rusia en la región de Kupyansk.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Eduardo Castro se encontraba luchando como voluntario de la Cruz Roja Internacional , informaron en las últimas horas medios de su departamento de origen.

Su hermana, en tanto, dijo en diálogo con Telemundo que Castro había partido de Uruguay sin avisar a su familia cuál sería su destino.

PRONÓSTICO Cómo estará el tiempo el 31 de diciembre y durante el Año Nuevo: Inumet anuncia altas temperaturas para recibir el 1° de enero

GUERRA Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin como afirma el gobierno de Moscú

"Él es el enfermero de la familia. Todos lo amamos, todos al pendiente de él siempre. Se fue sin avisarnos , no sabías dónde. Dijo que se iba al exterior pero a trabajar, no que iba a ese lugar", señaló la hermana.

Enfermero uruguayo oriundo de Soriano murió en combate en Ucrania Su hermana dijo estar "desolada" y que se había ido de Uruguay "sin avisar" Los detalles con @lasemana10 pic.twitter.com/JQaE6WSA2H

Definió al enfermero como una persona que murió "sirviendo a todo aquel que necesitaba", algo que era parte de su personalidad. Consideró la muerte como "trágica" y desoladora.

Según informó El País, Castro había viajado primero a España para luego, desde allí, llegar a Ucrania a través de la Cruz Roja Internacional.