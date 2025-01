"No le doy la derecha a nadie en ser provida", dijo Briozzo y respaldó nuevamente la ley de aborto

El designado subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo , dijo que no le da "la derecha a nadie en ser provida” tras recibir críticas del actual oficialismo debido a que afirmó que la ley de aborto trajo " felicidad pública" .

“No le doy la derecha a nadie en ser provida. Porque lo que hemos demostrado con nuestras políticas es que aumentamos la vida, la salud y la dignidad de las personas. Me refiero a las mujeres, las infancias y toda la sociedad. Provida no es decir, sino hacer políticas provida”, dijo Briozzo este miércoles entrevistado en Arriba Gente de Canal 10.