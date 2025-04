"No nos caería en gracia": Graciela Bianchi se refirió a un posible cargo para Valeria Ripoll en el gobierno

Bianchi no dudó en ser clara al referirse a la posible designación de Valeria Ripoll, indicando que no sería bien recibida dentro de su partido. "Si Delgado decidiera darle un cargo, no nos caería en gracia a la mayoría", afirmó. A pesar de la polémica, la senadora aclaró que esta es una postura personal y no refleja una decisión oficial del Partido Nacional. Además, destacó que dentro de su agrupación hay diversas opiniones sobre los cargos dentro del gobierno, pero la falta de trayectoria de Ripoll en el Partido Nacional genera incomodidad.