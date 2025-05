La referencia de Seregni, un discurso emocionado y una campaña cautelosa: Mario Bergara fue electo intendente de Montevideo

El discurso de Bergara

Acompañado por Pereira y por los otros dos candidatos frenteamplistas, Verónica Piñeiro y Salvador Schelotto –que tuvo su propia hinchada con banderas y cantos–, Bergara salió al balcón.

El intendente electo empezó su discurso emocionado. Agradeció a sus hijos y recordó, con un dedo hacia el cielo, a Diego, que murió en 2013.

Después reivindicó todas las administraciones del Frente Amplio en Montevideo –desde Tabaré Vázquez a Carolina Cosse–, pero apuntó a los puntos débiles que vio el electorado.

"La ciudadanía vuelve a apoyar al Frente Amplio, pero también nos dice que lo tenemos que hacer mejor. Hay problemas más grandes como el de la limpieza y el del tránsito, estamos preparados para gobernar Montevideo y mejorar aún más esos temas", aseguró.

Mario Bergara, Fernando Pereira, Salvador Schelotto y Verónica Piñeiro Foto: Inés Guimaraens

Habló de los uruguayos que llegan al departamento desde el interior y de "los hermanos y hermanas de América Latina" que buscan un "refugio". En este sentido, dijo que promoverá "la solidaridad y la empatía".

El exministro de Economía hizo hincapié también en la "descentralización" que prometió llevar adelante durante su gobierno, trabajando con los ocho municipios, más allá de a qué partido pertenezcan.

"No tenemos derecho a jugar a la política menor si perjudicamos con eso a la gente. No podríamos razonar de otra manera si nos decimos seregnistas. El regalo de Seregni nos dice que hay que dialogar, hay que escuchar, hay que negociar, hay que encontrar esa parte de verdad que hay en el otro. Así vamos a gobernar, con manos firmes pero con negociación".

Cómo llegó Bergara al triunfo

Bergara hizo la campaña del que se sabe favorito.

En un contexto financiero complicado de la intendencia, encontró un argumento a favor de su candidatura en su perfil moderado de seregnista y especialmente en su pasado en varios roles de la gestión económica del país, como el propio Ministerio de Economía y Finanzas.

Y si bien su sector Seregnistas tuvo una mala votación en las últimas elecciones nacionales, él recibió el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), que en esa misma instancia arrasó a nivel legislativo. Esa alianza empezó cuando el exministro bajó su precandidatura a la presidencia para apoyar a Yamandú Orsi, aunque el propio Bergara haya negado una y otra vez que lo hizo con la promesa de que lo respaldarían en la carrera hacia la comuna.

Con esa ventaja que era evidente desde el inicio de la campaña, y que se confirmó luego con las encuestas, Bergara avanzó de manera cautelosa.

20250411 Bergara anuncia nuevas medidas. Foto: Inés Guimaraens

Atravesó una campaña sin polémicas: no sufrió escándalos ni se expuso demasiado. Tampoco hizo grandes promesas. No se manifestó partidario de ninguno de los grandes proyectos de movilidad metropolitana (como el del Tren-Tram o el del Cinve). No se comprometió a mantenerse a la largo plazo en la intendencia, es decir, a buscar la eventual relección en lugar de intentar otra vez un cargo a nivel nacional. No dio plazos ni definió montos que le insumirán las reformas importantes.

Dijo que su prioridad será solucionar el problema de la limpieza (el ítem peor evaluado de la comuna por parte de la población) y, en ese sentido, lanzó un plan de llevar a la mayor parte del departamento contenedores domiciliarios en lugar de en la vía pública, similar a lo que implementó Canelones. Mostró un mapa de cómo funcionarían las distintas modalidades en cada zona del departamento y ese mapa fue más ambicioso que el de su compañera Piñeiro.

20250327 Mario Bergara presenta Plan de limpieza. Foto: Inés Guimaraens

Y en los últimos días de campaña, hizo un anuncio clave: le pidió a Leonardo Herou, subsecretario de Ambiente, que sea su director de Desarrollo Ambiental. Herou, que encabezó el bien valorado cambio del sistema de limpieza en Canelones, ya había sido uno de los baluartes de la campaña de Bergara desde principios de año, cuando el exministro había contado que estaba trabajando con él. Aunque el presidente Orsi dijo que quería que Herou siguiera en el ministerio y bromeó con que se lo quieren "secuestrar", señaló que los jerarcas son libres de decidir qué quieren hacer.

Por otra parte, cuando a Bergara se le preguntó por el gobierno de Carolina Cosse, se rehusó a criticarla y respondió que no tenía un ánimo “refundacional”. Sin embargo, destacó su perfil dialoguista, en contraposición a Cosse, y de cuidado en el manejo de los recursos económicos. Además, llamó a su campaña Un Nuevo Montevideo.

Mario Bergara es el nuevo intendente de Montevideo, festejos en la sede del Frente Amplio Mario Bergara es el nuevo intendente de Montevideo, festejos en la sede del Frente Amplio Foto: Inés Guimaraens

En actos, nombró y mostró una y otra vez a sus suplentes (Justo Onandi, Fiorella Buzetta, Claudio Visillac y Silvana Pissano), y lo volvió a hacer este domingo en La Huella de Seregni. Hizo eventos en distintas zonas del departamento: en el oeste, en el centro, en el este.

El tiempo estuvo de su lado. Disfrutó de un mediodía soleado en el Cerro cuando presentó su plan de limpieza y de otro en Punta Gorda cuando planteó sus propuestas para un Montevideo "Más Disfrutable" (entre las que se destacó un Paseo Chino). El domingo antes de las elecciones, cerró la campaña en el Prado en una tarde que pareció de verano frente al Miguelete, el mismo día de su cumpleaños. Al final, todo le resultó despejado.