Resultados de las elecciones departamentales 2025 en Uruguay EN VIVO: seguí cómo van las votaciones

De cuánto es la multa por no ir a votar este domingo

Según la información disponible en la web de la Corte Electoral, las personas que no asistan a votar y no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa. El valor es de 1 unidad reajustable (UR), es decir, unos 1.819 pesos al valor actual. Sin embargo, en el caso de funcionarios públicos o profesionales egresados de la Universidad de la República, la multa por no ir a votar y no justificar la ausencia ascenderá a 2 UR, es decir, unos 3.600 pesos.