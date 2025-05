José Mujica no votará en las elecciones departamentales 2025

Con la serenidad que lo caracteriza, Mujica explicó su decisión: "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada porque soy un anciano con enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni cirugía. Que me pichicateen y, cuando me toque morir, me muero."

Mujica pidió privacidad y afirmó que no daría más entrevistas ni figuraría en apariciones públicas: "Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso."