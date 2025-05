Dirigente sindical salió al cruce: "¿Cómo se sentiría la gente que quiere a Mujica si digo que es un 'viejo traidor' porque quiere liberar a los genocidas?"

El dirigente de Sintep y del PIT-CNT, Sergio Sommaruga Foto: Inés Guimaraens

El dirigente sindical Sergio Sommaruga respondió duramente a las críticas del expresidente José Mujica hacia el movimiento sindical, particularmente en relación con su postura frente al gobierno de Luis Lacalle Pou. Las declaraciones de Mujica sobre la falta de acción del PIT-CNT fueron refutadas por Sommaruga, quien además cuestionó la agresividad del exmandatario y defendió la postura del movimiento sindical en la lucha contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), cruzó las declaraciones de José Mujica, quien había acusado al PIT-CNT de no intervenir activamente durante el gobierno de Lacalle Pou. En una entrevista con Radio Sarandí, Sommaruga expresó: “Yo realmente no sé qué acto escuchó Mujica. No sé por qué Mujica sale con esta agresividad contra el movimiento sindical, la verdad que todavía no lo entiendo, no sé qué le molestó.”

Sommaruga fue uno de los oradores del acto del pasado 1° de mayo por el Día de los Trabajadores y recordó que, aunque no se emitieron críticas fuertes al gobierno actual, sí se realizaron numerosas interpelaciones. Sin embargo, cuestionó la forma en que Mujica abordó el tema, destacando que, en lugar de confrontar con argumentos, optó por la agresión. “Obviamente que está en todo su derecho de molestarle que el movimiento sindical reivindique, pero en vez de agredir, de decir que tuvimos guampas caídas, en vez de decir que no hicimos ni un solo paro, que demuestra una ignorancia supina de parte del expresidente, que salga a decir 'no estoy de acuerdo con lo dijo que el PIT-CNT por esto y por esto” añadió Sommaruga.

Uno de los puntos clave en la respuesta de Sommaruga fue la defensa del papel del movimiento sindical en la lucha contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), un tema que la central sindical abordó con firmeza durante el quinquenio pasado. Según Sommaruga, el movimiento sindical fue quien lideró la campaña contra la LUC organizando referéndums, recolectando firmas y llevando el tema a la calle. En sus palabras: “¿Quién enfrentó la LUC? El movimiento sindical. El Frente Amplio después se sumó, pero el que puso la iniciativa de enfrentar la LUC, salió a recorrer el país, juntar las firmas, hablar con los vecinos, ¿quién fue, Mujica o el movimiento sindical?”

“Todos sabemos que cuando el Frente Amplio perdió las elecciones quedó como perro en cancha de bochas: quedó desconcertado, tuvo unos para un lado y otros para otro, era un desorden el Frente Amplio", espetó. El dirigente sindical reflexionó sobre cómo se percibirían comentarios más agresivos hacia el expresidente, como el hecho de calificarlo de "viejo traidor" debido a posturas como que “no era partidario de que los ancianos permanecieran en la cárcel”, según sus palabras. "¿Cómo se sentiría la gente que quiere a Mujica o Mujica mismo si digo que es un 'viejo traidor' porque quiere liberar a los genocidas que acribillaron, mataron a nuestro pueblo, torturaron hombres indefensos atados a una silla? Y él quiere liberar a los poquitos que están presos en Domingo Arena. ¿Esa es la forma que tenemos de debatir, guampudo o traidor? No." expresó Sommaruga. “Lo que tenemos que discutir son ideas, propuestas, críticas con fundamentos, para respetar al interlocutor y para colaborar con la sociedad para que aumente su nivel de masa crítica”, concluyó Sommaruga. "Tenés más despedidas que Los Olimareños": sindicalista cruzó a José Mujica tras críticas por estar "de guampas caídas" Las declaraciones del expresidente José Mujica en las que apuntó contra el movimiento sindical por estar "de guampas caídas" durante el gobierno de Luis Lacalle Pou causaron varias críticas contra el exmandatario desde los sindicatos. "Durante cuatro años el movimiento sindical no movió un dedo, ¡no le hizo un paro! ¡Nada!", afirmó Mujica en una entrevista con el programa Palabras cruzadas de Radio Sarandí difundida este viernes, en la que también marcó que los reclamos sindicales aumentan "matemáticamente" en los gobiernos de izquierda. Las declaraciones también fueron respondidas este lunes por el secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau), Germán González, que dedicó una publicación de Facebook a Mujica por sus comentarios. "Pepe, aflojá. En serio. Cada 15 días armás un acto, te despedís, saludás con cara de abuelo sabio, y a la semana siguiente ya estás de nuevo en algún escenario llorando y diciendo que ahora sí es la última. Tenés más despedidas que Los Olimareños y más vueltas que el Carnaval. ¿Hasta cuándo?", escribió González. El sindicalista también le cuestionó a Mujica que el sindicalismo "no movió un dedo" en la administración anterior. "¿Vos en qué país viviste estos cinco años? ¿Sabés cuántos paros hicimos? ¿Cuántas ollas se levantaron para que la gente no pasara hambre mientras el gobierno le daba la espalda al pueblo? ¿Cuánta gente dejó el lomo en la calle, en las rutas, en los campos, en las fábricas?", le consultó al expresidente. "No solo movimos un dedo, movimos el cuerpo entero, el alma, y muchas veces sin cámaras ni micrófonos como te gustan a vos. Mientras vos hacías discursos filosóficos desde un sillón, nosotros estábamos en el barro, peleando por los que no tienen voz", continuó González. El secretario general de Utrau le espetó al exmandatario que "no somos empleados tuyos ni de nadie": "Somos clase trabajadora organizada, y no necesitamos tu bendición para hacer lo que hay que hacer". "No seas nabo, Pepe. Si no tenés nada útil que decir, mejor seguí con tu gira eterna de despedidas. Nosotros seguimos laburando por un país más justo, mientras vos buscás micrófono para no perder vigencia. Y no nos vengas a dar cátedra de coherencia, que si algo le sobra al movimiento sindical es dignidad", sentenció el sindicalista. Embed - German Gonzalez - Pepe, aflojá. En serio. Cada 15 días...