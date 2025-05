Montevideo inexpugnable: el Frente lo hizo de nuevo y Bergara completará 40 años de gestión

El nacionalista Lema la remó como pudo. Apeló a captar a algún frenteamplista desencantado pidiéndole que le diera una oportunidad, pero el FA demostró que sigue siendo un bloque inamovible. La izquierda puede darse el lujo de llegar a las elecciones con una gestión municipal con altos índices de desaprobación pero sabiendo que los frenteamplistas buscarán a otro frenteamplista para que acomode las cosas, antes que prestarle un voto a la Coalición Republicana.

Varias encuestas publicadas en los últimos meses reflejaban un descontento de los montevideanos con la gestión de Cosse. Por ejemplo, un sondeo de Equipos de enero señalaba que 41% desaprobaba, un 34% aprobaba y un 25% tenía una postura “neutra”.

Otra de marzo de 2025 de Factum señaló que la desaprobación llegaba al 55% y la aprobación era del 40%.

Montevideo sigue representando una materia pendiente para el bloque antiFA. Sobre todo para el Partido Nacional que de una vez deberá preguntarse con seriedad y aplicando una autocrítica profunda acerca de su incapacidad para crecer en el sur urbano.

Los colorados parecen haberse entregado en la pelea. Eligieron a último momento a Virginia Cáceres más por descarte que por convencimiento. Lo de Cabildo Abierto es inefable: su candidato Roque García vive en Suiza.

En el discurso en el cual reconoció la derrota, Lema no pudo decir una palabra acerca de su votación –no había casi nada para celebrar- y se limitó a adelantar que en el futuro estará en la carrera montevideana lo que, al menos, sigfinica un cambio con lo hecho por anteriores candidatos opositores que, luego de perder en Montevideo, se dedicaron a asuntos de escala nacional.

Después, recordó la larga gestión frenteamplista del FA que atraviesa siete lustros. “Le deseamos el mayor de los éxitos al intendente electo pero también entendemos que acá nadie debuta. Acá hay un proceso que legítimamente por la voluntad de los montevideanos va a continuar 5 años más. Pero acá no hay debut y desde el día de la asunción vamos a exigir resultados y no vamos a aceptar ninguna excusa. Vamos a estar monitoreando de forma permanente. Mañana empezamos de nuevo”, dijo en lo que, en definitiva, no deja de ser un lamento ante el hecho de que deberá seguir en su rol opositor.

"¡El Frente Amplio va a seguir gobernando Montevideo!", festejó por su parte Bergara al salir al balcón de la sede del Frente Amplio anunciando lo que ya se sabía desde hace mucho.

Bergara ganó prometiendo un Nuevo Montevideo. ¿Qué tan distinta puede ser su gestión como para hablar de novedad tras 35 años de gobierno de su partido?, ¿cómo resolverá asuntos tan arduos con los que sus compañeros no pudieron?

Se verá. Pero, hasta ahora, Frente Amplio es el nombre del poder en Montevideo y esa hegemonía va mucho más allá de un gestión más o menos buena, más o menos mala, más o menos mediocre.