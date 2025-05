Solo una mujer gobernará a nivel departamental: la persistente masculinización del poder local en Uruguay

Con los resultados ya confirmados, Ana Bentaberri será la única mujer que ejercerá como intendenta en los próximos cinco años. Representante del Partido Nacional , retuvo la jefatura departamental de San José , mientras que en los otros 18 departamentos fueron electos varones . El dato no es nuevo, pero confirma una tendencia política: la persistente masculinización del poder político a nivel departamental en Uruguay .

A nivel municipal, si bien ha crecido la participación femenina como concejalas, los cargos ejecutivos —intendencias y alcaldías— continúan siendo predominantemente masculinos. “Es una tendencia que no va a cambiar en esta elección”, subrayó Cardarello, reafirmando la idea de que el acceso de las mujeres al poder real dentro de los gobiernos locales sigue siendo una deuda pendiente en la democracia uruguaya.

Los datos oficiales muestran que las mujeres tienen mayor presencia en los cargos legislativos (ediles y concejalas), pero no en los ejecutivos. Es decir, los espacios de toma de decisiones siguen en manos masculinas. El fenómeno no se explica solo por la falta de candidaturas, sino por estructuras partidarias que tienden a reservar los cargos más competitivos para los hombres, lo que refleja una desigualdad de base que los partidos aún no logran revertir.