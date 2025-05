Quién ganó y quién perdió: el mapa electoral de las elecciones departamentales con final abierto

Montevideo y Canelones con menos votos para el FA

La elección de este domingo confirmó también la supremacía indiscutible del Frente Amplio en Montevideo y Canelones, donde se impusieron Mario Bergara y Francisco Legnani, ambos con apoyo del MPP y el segundo surgió bajo el ala del presidente Orsi. Sin embargo, en ambos casos la votación fue más baja que en 2020.

En setiembre de 2020 el Frente Amplio había obtenido 456.695 votos, un 52,06% del total de Montevideo y ahora quedó en 50,1%, según la proyección de la Usina de Percepción Ciudadana, divulgada por La Diaria. La Coalición Republicana llegó al 41,4% con lo que superó en un punto al 40,03% (351.207 votos) de Raffo.

En Canelones Legnani obtuvo el 50,7% cuando Orsi había llegado al 51,2%. La CR marcó 36.9% con Alfonso Lereté como el candidato más votado.

Cuando fue la hora de los discursos, Lema no expresó demasiada euforia puesto que recién se habían conocido los resultados y no estaban claros los detalles de los porcentajes pero el candidato había anticipado a sus allegados que si perdía pretende volver a postularse en 2030, por lo que no cometería el error de su antecesora de dejar trunco el proyecto departamental al lanzarse a la presidencia. Lo ratificó este domingo al decir: “Muchos me preguntaron dónde me imagino estar en el año 2030, en las elecciones, y yo voy a estar donde mi partido defina que tenga que estar, sin eludir ninguna responsabilidad. Voy a estar en este proyecto del que estoy enamorado”, añadió.

El blanco le pasó también un mensaje a Bergara al desearle suerte y advertirle: "Vamos a exigir resultados".

El triunfo de la Coalición Republicana en Salto con miras a 2029

La Coalición Republicana en Salto fue de las ganadoras de la noche. El experimento fue exitoso y por lo tanto se abre una ventana de oportunidad para 2029 para replicarla tanto en otros departamentos como a nivel nacional, aunque esa fórmula resulte casi utópica para dar vuelta Montevideo y Canelones.

Además, el resultado fue más contundente de lo esperado ya que había anuncios de una mayor paridad. Sin embargo, Carlos Albisu se transformó en el intendente, con el empuje de los votos del colorado Marcelo Malaquina, candidato por el mismo lema.

Pese a haber sido señalado por las designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, dónde debió renunciar en 2024, los salteños lo eligieron. Según la proyección de la Usina, la CR logró imponerse con un 55,5% contra el 40,6% del Frente Amplio. Dentro del 55,5% Albisu sumó el 39,6% y Malaquina 15,4%.

Los candidatos del Frente Amplio en tanto se repartieron entre Álvaro Lima –hermano del intendente Andrés Lima- con el 26,4%, Ramón Fonticiella- jefe comunal entre 2005 a 2010- con el 9,1%, y Gustavo Chiriff -secretario general de la comuna- con el 4,7%.

Besozzi ganó holgado

Otra de las incógnitas de la jornada era Soriano puesto que el candidato favorito, que iba por la relección, llegó en medio de la polémica por su imputación por siete delitos de corrupción pública. Sin embargo, el caudillo blanco se impuso con casi 28.000 votos, mientras que el Frente Amplio quedó cerca de los 20.000 votos.

Pero el triunfo de Besozzi no acalla la polémicas en el departamento, que seguirán. Este domingo se generó un debate sobre si el candidato podía o no votar puesto que le tocaba hacerlo en un local municipal y por tener prohibido, como parte de las medidas cautelares por la imputación, acercarse a la intendencia, la fiscal suplente Charline Ferreyra le informó a uno de sus defensores, Nelson Rosa, que si concurría a votar se exponía a regresar a la prisión total, con lo cual decidió no votar.

Sin embargo, el experto en procesos electorales, Oscar Botinelli afirmó en VTV que la Corte Electoral es la que designa los lugares de votación de cada uno de los habilitados y no se puede impedir el ingreso, en caso de que la persona esté habilitada. En el caso de Besozzi, Bottinelli dijo que si se compueba que alguien le advirtió que si votaba tendría consecuencias negativas desde el punto de vista de su causa judicial, esa persona "cometió el delito electoral previsto en el artículo 141 numeral 5”, explicó y dijo que la legislación establece que se pena la “violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio”.

“El tema es muy claro, si acá alguien amenazó a Besozzi y lo llevó a no votar, se tiene que denunciar porque se estaría cometiendo un delito”, indicó. La defensa del intendente electo analizará la situación desde este lunes.

La ausencia de Mujica

El expresidente José Mujica no votó por primera vez en esta elección y fue la gran ausencia de este domingo aunque estuvo presente entre los ganadores del Frente Amplio que le dedicaron mensajes. La decisión de no someterlo a ese esfuerzo fue médica, dado su estado de salud por el cáncer terminal que atraviesa.

Bergara escribió en Twitter a las 10.59: “Gracias, Pepe. Este triunfo también lleva tu sello: el de quien siembra sin pedir nada a cambio, el de quien cree en la gente siempre. Porque vos no hablás de la gente: hablás con la gente. Y esa lección nos guiará en nuestra tarea”.

Legnani por su parte dijo que: "A todos nos tiene permanentemente atentos por el momento que está pasando" y añadió: "Pepe es un gran referente para todos, un referente mundial".