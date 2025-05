"No vale todo" y "deleznable": hijos de Jorge Larrañaga y su exesposa recharazon declaraciones de candidata del Frente Amplio en Paysandú

La dirigente frenteamplista sanducera acusó a Larrañaga de golpear a su exmujer . "Realmente hubo cosas que no estuvieron muy buenas cuando fue Larrañaga el intendente de Paysandú, otro que arreaba con el poncho y arremetía a trompadas a todos los que se le pasaban por delante, incluso su propia mujer ”, dijo a Radio Horizonte.

En la conferencia de prensa encabezada este jueves, apuntó contra Martínez por meterse con su familia y con alguien que " no se puede defender ", en relación a su padre, que murió en mayo de 2021 .

"Son realmente irreproducibles. Mi hermano Aparicio y mi madre las estaban escuchando mientras salieron en vivo. Yo las escuché al mediodía y me parece insólito, increíble. No lo podía creer cuando las escuché", aseguró el hijo mayor de Larrañaga.

"Yo puedo ser bien crítico del gobierno del Frente Amplio en Paysandú pero jamás se me cruzaría por la cabeza inventar algo sobre la familia de nadie. Jamás, nunca. Esas prácticas desleales, mentirosas le hacen un enorme daño al sistema democrático, a la actividad política y a la convivencia ciudadana", agregó.

Continuó diciendo que "no vale todo" y que no permitirá que esto suceda. "Estuve hablando con mi abogado Juan José Laborde y estamos viendo cómo vamos a llevar este caso a la órbita judicial. Todo tiene un punto, todo tiene un límite. Meterse con una mujer, con mi madre, que siempre se mantuvo al margen de la contienda electoral y con mi padre, que no está para defenderse, con el peor agravio que se le puede adjudicar a una persona realmente es algo deleznable".