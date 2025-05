Justicia condenó a ANEP por "actuar abusivo" contra profesores del Liceo de San José y deberá pagar miles de dólares

La administración pública deberá pagarle US$ 18.000 a una de las profesoras y US$ 7.000 a otra .

La Justicia dictaminó que su participación en el acto "No a la reforma, porque el miedo no es la forma" no se realizó ni en el lugar ni en el horario de trabajo. Por este motivo, "no es pasible de ser catalogada como 'falta administrativa'", expresa una de las sentencias judiciales.

Con "el sumario con separación del cargo y retención de haberes, existió un exceso manifiesto en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración demandada", afirma el documento.

A la otra profesora se le realizó un sumario con separación del cargo y retención de medios sueldos, medida que la Justicia catalogó como "actuar abusivo".

Este caso refiere a una foto de docentes en la vereda frente al citado liceo. La Justicia afirma que este hecho "no es un atentado a la laicidad" y que es "expresión libre del pensamiento" en "la vía pública".

Además señala que se violentó el derecho de que una persona no puede ser "'investigado dos veces por el mismo evento".

El sumario, que "no debió iniciarse", también le generó "escarnio del público por periodistas y en las denominadas redes sociales", según la sentencia.

Fenapes hizo a una conferencia de prensa este viernes a razón de los dos fallos emitidos por distintos jueces y Olivera cuestionó que hubo "una articulación de parlamentarios de aquel oficialismo, de autoridades de la educación encabezados por Robert Silva y de algunos medios de comunicación para generar proceso de criminalización contra la organización sindical".