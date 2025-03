La alternativa a la repetición escolar está teniendo "poco impacto": investigación de ANEP muestra la insuficiencia en los apoyos que reciben los niños

“El nivel sigue siendo bajo: si se pudiese repetir primero, creo que (estos alumnos) seguían en primero”. Eso respondió una maestra, cuyo nombre no fue revelado, cuando los investigadores de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) le preguntaron si los apoyos a los escolares —tras la eliminación de la repetición automática que impuso la transformación curricular — hizo la diferencia.

En las escuelas uruguayas ya no es posible repetir en todos los grados escolares. Este cambio, de los más tangibles de la reforma que encabezó el gobierno saliente, generó un relativo consenso, supeditado a que los niños reciban una alternativa: el apoyo de tutores, maestros comunitarios, derivación a un profesional o la atención especial de su docente de aula.

¿Cómo impactaron estos apoyos en la mejora de los logros educativos? El estudio de la ANEP, cuyos resultados preliminares fueron presentados este miércoles ante el Codicen, abordó esta interrogante y concluyó: “Con la información disponible, no es posible afirmar que los apoyos institucionales durante segundo año hayan tenido un impacto significativo en la mejora de los resultados educativos”. No porque los acompañamientos sean malos o innecesarios, sino porque, tal cual están implementados, no parecen hacer la diferencia.