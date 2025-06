Oddone envió a los ministerios los lineamientos para el Presupuesto y abrió la cancha para negociar en julio

Aunque prefirió no dar ningún detalle sobre el espacio fiscal que admitirá el presupuesto quinquenal, Oddone anunció este jueves en conferencia de prensa que hay una "definición" de respetar una "deuda prudente", que es la deuda máxima que se puede tener y que en Uruguay se estima levemente por encima del 60% del PIB". "La deuda prudente va a ser el ancla sobre la que se construye la regla fiscal", enfatizó el jerarca.

Para eso, indicó, el Estado deberá converger hacia una "consolidación fiscal dado el panorama fiscal heredado" para "establecer un cronograma de ordenamiento de las finanzas públicas". "Hoy la deuda (déficit fiscal) de 4% del PIB es impresentable y hay que resolver eso en el marco de estos cinco años de gobierno, para que sea consistente con la regla cuya deuda prudente esta fijado en el orden del 60% (del PIB)", insistió el economista.

El titular del Ministerio de Economía detalló también que el proyecto de ley –para el que tienen plazo constitucional hasta el próximo 31 de agosto para presentarlo– incluirá iniciativas como la "desburocratización" del Estado y novedades en la "promoción de inversiones".

Consejo de ministros.jpg

Tres franjas

El Consejo de Ministros recibió también un adelanto por parte del titular de Trabajo, Juan Castillo, sobre las pautas que regirán para la próxima ronda salarial, con una convocatoria al Consejo Superior Tripartito para el próximo 3 de julio.

En su oratoria, explicó que en esta ronda buscarán "privilegiar" a los sectores más comprimidos de la economía uruguaya, para lo que instrumentarán un "escenario de construcción de franjas".

"Hasta determinados niveles salariales se va a privilegiar el ajuste que van a tener todos, en recuperación de la inflación pero además determinada cantidad de puntos de crecimiento. Además, hay una segunda franja que tiene otras características y que también va a tener números en este caso distintos y una tercer franja en la que están los salarios más altos, donde allí van a haber otro tipos de ajustes", informó Castillo. "Los criterios son esos, establecer niveles distintos pero la marca de la diferencia va a estar en los niveles de ingreso de salarios nominales", concluyó.

"Con un período de dos años que va a tener de duración esta primera etapa, y con ajustes semestrales, van a haber correctivos que van a tener comportamientos distintos, pero si se logran todas las metas que trazamos, asegurar que se mantiene el poder adquisitivo en todas las líneas. En algunas vamos a dar prioridad, para que se asegure un crecimiento", afirmó.

"Como cualquier ronda de negociación colectiva, no solamente hay criterios que hacen a los ajustes de salario, a la proyección económica y las metas que se traza el gobierno, sino que además hay otros elementos en materia de derechos laborales que le hacen mucho a los trabajadores y que nos permiten la más de las veces, cuando no hay mucho más margen, cuando a veces no hay mucho más oxígeno para colocar mejor niveles salariales, tener ese complemento", aseveró.

Castillo explicó que no dará datos o porcentajes de las pautas salariales y que "los primeros" que se enterarán de estas resoluciones serán los integrantes del Consejo Superior Tripartito.