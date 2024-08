Osta: "Hoy estamos mejor parados para ir a un balotaje que nuestros socios de la Coalición"

“El Partido Colorado está volviendo a reconectar con la gente. La política es muy dinámica. Durante las elecciones internas, muchos consideraban utópico plantear como objetivo liderar la Coalición. Hoy, esa meta ya no parece inalcanzable”, opinó Osta.

“Nuestra fórmula es una buena pista de aterrizaje para uruguayos que en su momento pensaron en votar al Partido Nacional y ahora se podrían sentir más cómodos dentro de la Coalición con la fórmula colorada, pero también lo es para votantes del Frente Amplio que hoy se sienten traicionados por un partido que apoya una dictadura como la de Venezuela. Ningún uruguayo con principios democráticos y batllistas debería sentirse cómodo en el Frente Amplio. Este puede ser un canal para los uruguayos que ya no encuentran confiable un espacio que le cuesta decir que en Venezuela hay una dictadura”, reflexionó quien también fue vicepresidente de AFE.

“Eso de arrodillarse ante las dictaduras rechina en el sentimiento más íntimo del uruguayo y del batllismo”, añadió.

Para Osta, “nadie puede decirse batllista si tiene dudas de que lo que pasó en Venezuela es un fraude y que allí se está viviendo una dictadura sanguinaria. Maduro es un asesino. Sin embargo, la fórmula del Frente Amplio mira para otro lado y, si se les pregunta, se enojan. Lo de Venezuela es una preocupación mundial. Uno abre el New York Times y es tema de portada, La Nación de Argentina y es tema de portada. Los principales medios del mundo están siguiendo lo que pasa allí, pero el Frente Amplio no quiere hablar de Maduro. Por el contrario, ha sido durante años condescendiente con un régimen que ha terminado con la división de poderes, que amordazó a la Justicia, que apalea a su gente en la calle, que tiene a la mayoría de la población en la pobreza y que permanentemente viola los derechos humanos”.

Respecto a este tema, para Osta las declaraciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, resultan “una falta de respeto a la inteligencia de los uruguayos”. Dice el dirigente colorado: “Pereira se preguntó qué pruebas hay de que es un fraude. Fue una estafa gigantesca que comenzó cuando se impidió la participación de María Corina Machado, cuando no dejaron entrar a observadores que no fueran afines al régimen, cuando no dejaban entrar a la gente al escrutinio. Si no fuera una tragedia, parecería una comedia grotesca sobre un dictador macabro. Pero, ¿qué podemos esperar de Pereira, que se ha arrodillado ante Maduro durante años? En ese sentido, representa bien al Frente Amplio. Es penoso verlo justificar una dictadura que está persiguiendo a su propio pueblo. ¿Acaso cuando hay centros de tortura clandestinos de izquierda son buenos? En este tema, como en otros, está del lado de los malos”.

“Le recuerdo a Pereira que Maduro, con quien se ha sacado fotos como si fuera un admirado fan de Taylor Swift, está siendo investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad. El último informe de la ONU dice textualmente: ‘alarmante aumento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela’”.

Osta cree que el apoyo a Maduro tanto del Movimiento Tupamaro como del Partido Comunista no pasa solo por un tema ideológico, sino también por un tema económico. “Recomiendo leer el libro ‘Petrodiplomacia. Valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay’, de Martín Natalevich, y uno puede explicarse por qué el Frente Amplio siempre miró para otro lado respecto a las atrocidades que ocurren en Venezuela desde 2008, cuando cerraron los canales de televisión”.

Luego de las recientes elecciones en Venezuela, hay un antes y un después para las definiciones políticas en Uruguay, según el dirigente colorado. “Se está en contra o a favor de la dictadura. Nosotros, como demócratas, tenemos una posición definida. En Venezuela hubo fraude y hay una dictadura. En el Frente Amplio, las bases de apoyo electoral y político de la fórmula responden a sectores afines al chavismo. Niegan todos los atropellos que se están cometiendo contra la población civil y tienen el descaro de afirmar que Venezuela tiene un sistema electoral ejemplar. O sea, si son gobierno, ¿lo van a tomar de ejemplo?”, se preguntó Osta.

El Prosecretario General del Partido Colorado reconoce que su partido tuvo un distanciamiento de sus votantes “por diferentes motivos”, pero cree que ahora se está reconectando emocionalmente con la gente. “El Frente Amplio, que tiene una actitud condescendiente con la dictadura ya sea por acción u omisión, creó un espejismo de que tiene un componente batllista, pero ningún batllista puede apoyar una dictadura como la de Maduro en pleno siglo XXI”.

También destacó que "el viento está cambiando" para su partido. “Hay una actitud cada vez más positiva por parte de la ciudadanía hacia la fórmula del Partido Colorado lo cual está facilitando el proceso de recomposición y fortaleciendo la conexión emocional con el electorado. Hoy estamos mejor parados para ir a un balotaje que nuestros socios de la Coalición”, enfatizó.

Osta subrayó que la fórmula colorada ha presentado una propuesta diferenciada que está captando la atención de los votantes y eso se ha visto reflejado en las últimas encuestas. "Estamos en un proceso de transformación y aspiramos a que este se consolide para seguir creciendo", afirmó. El dirigente colorado enfatizó la importancia de liderar la Coalición en las elecciones de octubre para volver a ganar y evitar un retroceso en las políticas que considera esenciales para Uruguay.